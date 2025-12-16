بھارت کے نامور ہدایت کار کرن جوہر نے حال ہی میں سابق بھارتی کپتان ویرات کوہلی اور اداکارہ انوشکا شرما کی شادی سے متعلق حیران کن انکشاف کیا ہے۔
بالی ووڈ کے 53 سالہ ڈائریکٹر کرن جوہر نے اپنے ایک پوڈکاسٹ میں ویرات کوہلی اور انوشکا شرما کی ویڈنگ پلانر دیویکا نارائن کے ساتھ گفتگو کے دوران بھارت میں ہونے والی شادیوں پر کھل کر بات کی۔
کرن جوہر کا کہنا تھا کہ شادیوں کا انداز اور ڈی این اے، خاص طور پر ڈیسٹینیشن ویڈنگز، اب بدل چکا ہے اور میں اس کا مکمل کریڈٹ انوشکا شرما اور ویرات کوہلی کی شادی کو دوں گا۔
بالی ووڈ ہدایت کار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ویرات اور انوشکا کی شادی والے دن سے پہلے تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہونے جارہا ہے اور اس دوران پورے ملک میں صرف یہی ایک خبر وائرل تھی۔
کرن جوہر نے جوڑے کی شادی کی تقریب کو ’خفیہ آپریشن‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایونٹ سے پہلے تک اس بات کا کوئی اشارہ تک نہیں دیا گیا کہ یہ شادی ہونے جارہی ہے۔
خیال رہے کہ ادکارہ انوشکا شرما اور ویرات کوہلی کوئی سال کے تعلق کے بعد دسمبر 2017 میں اٹلی کے شہر ٹسکنی میں شادی کی تھی اور ان کے دو بچے بھی ہیں 4 سالہ بیٹی وامیکا اور ایک سالہ بیٹا اکائے، جن کے ساتھ وہ لندن میں رہائش اختیار کرچکے ہیں۔