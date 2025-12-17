پیپلز پارٹی کا حافظ نعیم کے ذوالفقار بھٹو سے متعلق بیان پر شدید ردعمل، جمہوریت پر حملہ قرار دیدیا

پیپلز پارٹی بھٹو شہید کی توہین برداشت نہیں کرے گی، سینیٹر وقار مہدی

اسٹاف رپورٹر December 17, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری سینیٹر وقار مہدی نے حافظ نعیم الرحمٰن کے بیان پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔

سینیٹر وقار مہدی نے اپنے بیان میں کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پر بیہودہ الزام لگانا پاکستان کے آئین اور جمہوریت پر حملہ ہے، پیپلز پارٹی بھٹو شہید کی توہین برداشت نہیں کرے گی اور ہر محاذ پر اسکا جواب دیا جائے گا۔

سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمٰن کا بیان اخلاقی دیوالیہ پن اور فکری افلاس کی بدترین مثال ہے، بھٹو شہید پر الزام لگانا انکی تاریخ سے لاعلمی ہے، امیر جماعت اسلامی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے شہداء کی توہین کر رہے ہیں۔

وقار مہدی نے کہا کہ جھوٹے بیانیے سے عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، تاریخ سب یاد رکھتی ہے، عوام اصلی اور نقلی قیادت میں فرق بخوبی جانتے ہیں،  تاریخ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت آمر ایوب خان، آمر یحییٰ خان، اور ضیاء الحق کی دم چھلا  تھی۔

مزید پڑھیں: جنرل یحییٰ، بھٹو اور شیخ مجیب سقوط ڈھاکا کے مرکزی کردار ہیں، حافظ نعیم

 سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ہر آمریت کو دوام بخشا اور سیاسی و مالی فوائد حاصل کیے، جماعت اسلامی نے ہمیشہ گفتگو کے بجائے  الشمس اور البدر کی شکل میں گولی پر  یقین رکھا ہے، جماعت اسلامی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے نہ طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتی ہے، جماعت اسلامی کی قیادت تاریخ کے درست رُخ میں کل تھی نہ آج ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا تھا کہ  جنرل یحیٰی، بھٹو اور شیخ مجیب سقوط ڈھاکا کے مرکزی کردار ہیں۔

حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا تھا کہ عوام کیساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا  فائدہ دشمن نے اٹھایا نتیجتاً ملک دو ٹکڑے ہوگیا، عدل و انصاف کا اسلامی نظام قائم کیے بغیر سانحات کو روکنا ممکن نہیں۔

امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ظلم و جبر کے نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا سقوط ڈھاکہ کا سب سے بڑا سبق ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

علیزے شاہ ندا یاسر اور صبا فیصل کی ٹرولنگ پر خوش، بیان وائرل

علیزے شاہ ندا یاسر اور صبا فیصل کی ٹرولنگ پر خوش، بیان وائرل

 Dec 17, 2025 12:02 PM |
حنا نیازی کی متنازع ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین بھڑک اُٹھے

حنا نیازی کی متنازع ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین بھڑک اُٹھے

 Dec 17, 2025 10:39 AM |
عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

 Dec 17, 2025 01:35 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں کم عمر شادی کے خاتمے کیلیے فوری قانون سازی کا مطالبہ

Express News

کوئٹہ: ایک ارب 38 کروڑ مالیت کی منشیات، اسمگل شدہ سامان، گاڑیاں ضبط

Express News

جہانگیر سے نورجہاں تک، شاہدرہ کمپلیکس ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

کراچی میں ڈکیتوں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، 18 سالہ نوجوان مزاحمت پر قتل

Express News

گھوٹکی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 14 مغوی مسافر بازیاب

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع؛ ملازمین کی پنشن سے متعلق اہم فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو