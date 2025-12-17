کراچی:
پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری سینیٹر وقار مہدی نے حافظ نعیم الرحمٰن کے بیان پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔
سینیٹر وقار مہدی نے اپنے بیان میں کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پر بیہودہ الزام لگانا پاکستان کے آئین اور جمہوریت پر حملہ ہے، پیپلز پارٹی بھٹو شہید کی توہین برداشت نہیں کرے گی اور ہر محاذ پر اسکا جواب دیا جائے گا۔
سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمٰن کا بیان اخلاقی دیوالیہ پن اور فکری افلاس کی بدترین مثال ہے، بھٹو شہید پر الزام لگانا انکی تاریخ سے لاعلمی ہے، امیر جماعت اسلامی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے شہداء کی توہین کر رہے ہیں۔
وقار مہدی نے کہا کہ جھوٹے بیانیے سے عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، تاریخ سب یاد رکھتی ہے، عوام اصلی اور نقلی قیادت میں فرق بخوبی جانتے ہیں، تاریخ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت آمر ایوب خان، آمر یحییٰ خان، اور ضیاء الحق کی دم چھلا تھی۔
مزید پڑھیں: جنرل یحییٰ، بھٹو اور شیخ مجیب سقوط ڈھاکا کے مرکزی کردار ہیں، حافظ نعیم
سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ہر آمریت کو دوام بخشا اور سیاسی و مالی فوائد حاصل کیے، جماعت اسلامی نے ہمیشہ گفتگو کے بجائے الشمس اور البدر کی شکل میں گولی پر یقین رکھا ہے، جماعت اسلامی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے نہ طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتی ہے، جماعت اسلامی کی قیادت تاریخ کے درست رُخ میں کل تھی نہ آج ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا تھا کہ جنرل یحیٰی، بھٹو اور شیخ مجیب سقوط ڈھاکا کے مرکزی کردار ہیں۔
حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا تھا کہ عوام کیساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا فائدہ دشمن نے اٹھایا نتیجتاً ملک دو ٹکڑے ہوگیا، عدل و انصاف کا اسلامی نظام قائم کیے بغیر سانحات کو روکنا ممکن نہیں۔
امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ظلم و جبر کے نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا سقوط ڈھاکہ کا سب سے بڑا سبق ہے۔