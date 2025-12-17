جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

ایجنٹ نے 30 لاکھ روپے کے عوض غیر قانونی طریقے سے یورپ بھیجنے کا وعدہ کیا تھا

اسٹاف رپورٹر December 17, 2025
کراچی:

ایف آئی اے امیگریشن نےجناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کے دوران جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والے مسافر کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم محمد احمد نے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کی، ملزم کو مالدووا سے جعلی سفری دستاویزات کی بنیاد پر ڈیپورٹ کیا گیا۔

ابتدائی تفتیش کے مطابق گرفتار ملزم نے یورپ جانے کے لیے عدنان شریف نامی ایجنٹ سے رابطہ کیا،ایجنٹ نے 30 لاکھ روپے کے عوض غیر قانونی طریقے سے یورپ بھیجنے کا وعدہ کیا تھا،گرفتار ملزم سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وزٹ ویزے پر بحرین گیا تھا، بعد ازاں ایجنٹ نے ملزم کو بحرین سے آذربائیجان بھجوایا اور پھر مالدووا کا ای-ویزا فراہم کیا۔

امیگریشن کلیئرنس کے دوران ملزم کو مالدووا امیگریشن اتھارٹی نے جعلی دستاویزات پر ڈیپورٹ کر دیا، گجرات سے تعلق رکھنے والے ملزم نے مزید انکشاف کیا کہ ایجنٹ نے ملزم کو مالدووا سے غیر قانونی سرحدی راستوں کے ذریعے دیگر یورپی ممالک میں منتقل کرنا تھا۔

ایف آئی اے امیگریشن کراچی نے مسافر کو مزید تحقیقات کے لیے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کے حوالے کر دیا۔
