شاہ لطیف ٹاؤن سے اغوا کیے جانے والے کمسن مغوی بچے کو بازیاب کرالیا گیا

تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ملیر پولیس ،اینٹی وائلنٹ کرائم سیل اورسیٹیزن پولیس لائیژن کمیٹی نے تیکنیکی بنیادوں پرضلع نوشہروفیروز کےعلاقے مورو میں کارروائی کرتے ہوئے شاہ لطیف ٹاؤن سے اغوا کیے جانے والے کمسن مغوی بچے کو بحفاظت بازیاب کروالیا۔
کارروائی کے دوران گھرمیں موجود ایک ملزم کو گرفتارکرلیا گیا۔ ایس ایس پی ملیرعبدالخالق پیرزادہ نے ایکسپریس نیوز کو 15 کو شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے علاقے میں رہائش پذیر ٹرانسپورٹر ابوبکرکے کمسن بچے زین کوگھرکے باہرسے کھیلتے ہوئے اغوا کرلیا تھا اوراگلے روز 16 دسمبرکو اغوا کاروں کی جانب سے بچے کی رہائی کے لیے اہلخانہ سے 2 کروڑ روپے تاوان طلب کیا تھا۔
انھوں نے مزید بتایا کہ غوا کاروں کی گرفتاری کیلئے اے ایس پی،ایس ایچ اوشاہ لطیف کی سربراہی میں ٹیم بنائی گی تھی، خصوصی ٹیم نے،اے وی ایل سی ، سی پی ایل سی اورنوشہروفیروزپولیس کے ہمراہ مورو میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مغوی کمسن بچے زین کو بحفاظت بازیاب کرکے ایک ملزم آصف آرائیں کو گرفتار کرلیا۔