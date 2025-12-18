’ طلال چوہدری نےبھائی کےلیےاثر ورسوخ استعمال کیا‘الیکشن کمیشن کی متعلقہ افسرکیخلاف کارروائی کی ہدایت

وزیر مملکت داخلہ اور ان کے بھائی کیخلاف ضمنی انتخابات کےدوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

الیکشن کمیشن آف پاکستان میں  وزیر مملکت داخلہ طلال چوہدری اور ان کے بھائی بلال چوہدری کے خلاف ضمنی انتخابات کے دوران انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت پانچ رکنی بینچ نے سماعت  کی۔

اسپیشل سیکریٹری  ظفر اقبال نے کہا کہ 10 نومبرکو تین شکایات الیکشن کمیشن کوموصول ہوئیں تھی، امیدواروں کی جانب سے شکایات کی گئی تھیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ہم نے وہ شکایات ڈی ایم اوکو شیئرکیں، وزیرمملکت طلال چوہدری نے اپنے بھائی کیلئے اثرورسوخ استعمال کیا، طلال چوہدری نے الیکشن مہم چلائی اور کارنر میٹنگز کیں۔

چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کون تھا؟ اسپیشل سیکرٹری  نے کہا کہ محمد مرتضیٰ ملک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں۔

چیف الیکشن کمشنرنے اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سرزنش کی اور کہا کہ سیکرٹری صاحب آپ سے پڑھا بھی نہیں جارہا۔

ممبرکمیشن پنجاب نے کہا کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسرنے پہلی شکایت میں کہا آپ کا قصور نہیں ہے، دوسری میں باز رہنے کا کہا اور تیسری شکایت میں جرمانہ کیا۔

چیف الیکشن کمشن  نے مکالمہ کیا کہ سیکرٹری صاحب آپ آج تیاری کرکے نہیں آئے ، کمیشن نے کیس کی سماعت آٹھ جنوری تک ملتوی کردی۔

وزیر مملکت داخلہ طلال چوہدری اور بلال چوہدری انتخابی ضابطہ اخلاق خلاف ورزی کیس میں الیکشن کمیشن نے ڈی ایم او فیصل آباد کیخلاف کارروائی کی ہدایت  کی اور چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم نے ڈی ایم اوز کو الیکشن سے متعلق ٹریننگ کروائی۔

چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ڈی ایم او کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا معلوم بھی نہیں، الیکشن کمیشن نے ڈی ایم او فیصل آباد کے خلاف انکوائری کرنے کا حکم دیا۔

وکیل نے کہا کہ طلال چوہدری نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کی، چیف الیکشن کمشنر  نے کہا کہ میڈیا نے رپورٹ کیا کہ طلال چوہدری نے شام کو تقریر کی ہے۔

وکیل طلال چوہدری نے کہا کہ میرے پاس مقامی میڈیا کی رپورٹس کی ٹرانسکرپٹ موجود نہیں۔

چیف الیکشن کمشنر نے طلال چوہدری کے وکیل کو ٹرانسکرپٹ فراہم کرنے کا حکم دیا، الیکشن کمیشن نے کیس کی مزیدسماعت 8 جنوری تک ملتوی کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وائٹ ہاؤس کے پردے کے پیچھے کیا ہوتا رہا؟ میلانیا ٹرمپ کی نئی ڈاکیومنٹری فلم کا ٹریلر جاری

وائٹ ہاؤس کے پردے کے پیچھے کیا ہوتا رہا؟ میلانیا ٹرمپ کی نئی ڈاکیومنٹری فلم کا ٹریلر جاری

 Dec 18, 2025 03:08 PM |
عورتوں کی باتوں میں جو بولے، وہ مرد نہیں ہوتا، فضا علی کی یاسر نواز پر تنقید

عورتوں کی باتوں میں جو بولے، وہ مرد نہیں ہوتا، فضا علی کی یاسر نواز پر تنقید

 Dec 18, 2025 01:19 PM |
بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

 Dec 18, 2025 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کو مختلف منصوبوں کیلیے 70 کروڑ ڈالرز دینے کی یقین دہانی

Express News

جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

Express News

تیز ترین امیگریشن، ای گیٹس ایئرپورٹ کے کس حصے میں نصب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد؛ امریکی سفارت خانے کا جعلی اہلکار بن کر فراڈ کرنیوالا افغان شہری گرفتار

Express News

مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر وزیراعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کردیا

Express News

بھارت میں نقاب کی بے حرمتی پر حافظ نعیم کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو