لاہور: خواتین سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا اوباش گرفتار

ملزم سے پستول بھی برآمد کی گئی ہے اور اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کردیا گیا ہے

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں پولیس نے راہ چلتی خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے اوباش نوجوان کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ایس ایچ او نشتر کالونی نے ٹیم کے ہمراہ شمع کالونی سے اوباش نوجوان کو ٹریس کیا۔

خاتون کی جانب سے 15 پر کال موصول ہونے کے بعد ایس پی شہربانو نقوی نے ٹیم تشکیل دی تھی۔

ترجمان پولیس نے بتایا کہ اوباش گلی میں آتی جاتی خواتین کو چھیڑتا اور پستول دکھا کر ڈراتا تھا، جبکہ ملزم کی اسلحہ نمائش کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔

ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ملزم حسن سے پستول بھی برآمد کی گئی ہے جس کا مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات کا بھی آغاز کردیا گیا ہے۔

دوسری جانب، ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے بروقت کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی جبکہ اے ایس پی کاہنہ نے ایس ایچ او کو علاقے میں پیٹرولنگ بڑھانے کی ہدایت کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وائٹ ہاؤس کے پردے کے پیچھے کیا ہوتا رہا؟ میلانیا ٹرمپ کی نئی ڈاکیومنٹری فلم کا ٹریلر جاری

وائٹ ہاؤس کے پردے کے پیچھے کیا ہوتا رہا؟ میلانیا ٹرمپ کی نئی ڈاکیومنٹری فلم کا ٹریلر جاری

 Dec 18, 2025 03:08 PM |
عورتوں کی باتوں میں جو بولے، وہ مرد نہیں ہوتا، فضا علی کی یاسر نواز پر تنقید

عورتوں کی باتوں میں جو بولے، وہ مرد نہیں ہوتا، فضا علی کی یاسر نواز پر تنقید

 Dec 18, 2025 01:19 PM |
بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

 Dec 18, 2025 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کو مختلف منصوبوں کیلیے 70 کروڑ ڈالرز دینے کی یقین دہانی

Express News

جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

Express News

تیز ترین امیگریشن، ای گیٹس ایئرپورٹ کے کس حصے میں نصب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد؛ امریکی سفارت خانے کا جعلی اہلکار بن کر فراڈ کرنیوالا افغان شہری گرفتار

Express News

مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر وزیراعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کردیا

Express News

بھارت میں نقاب کی بے حرمتی پر حافظ نعیم کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو