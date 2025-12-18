فیڈرل بی ایریا میں بھتہ خور گروہ کے 4 ملزمان گرفتار

ایس آئی یو پولیس نے فیڈرل بی ایریامیں کارروائی کرتے ہوئے بھتہ خوری میں ملوث بھتہ خورگروہ کے سرغنہ کا بھائی سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے بھتے میں استعمال ہونے والا موبائل فون اورسم برآمد کی گئی۔
تفصیلات کے مطابق اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس نے تکنیکی بنیاد پرفیڈرل بی ایریامیں کارروائی کرتے ہوئے بھتہ خورگروہ کا سرغنہ صمد کاٹھاواڑی کے بھائی سمیت 4 ملزمان گرفتارکرکے ان کے قبضے سے بھتے میں استعمال ہونے والا موبائل فون اور سم برآمد کی گئی۔
ایس ایس پی ایس آئی یو ڈاکٹر عمران خان کے مطابق گرفتارملزمان کی شناخت شایان، مبشر، شفیع اورشاہد کے نام سے کی گئی ہے۔ گرفتار ملزم محمد شاہد بھتہ خورگروہ کا سرغنہ صمد کاٹھاواڑی کا بھائی ہے۔
انھوں نے مزید بتایا کہ گرفتار ملزمان سے ابتدائی تفتیش کے دوران اہم انکشافات سامنے آگئے، گرفتار ملزمان کا گروہ تاجروں سے بھتے کی ریکوری کرتا تھا۔ ملزمان گروہ سرغنہ کے کہنے پر تاجروں پر فائرنگ کرتا تھا۔
تاجروں کو بھتہ طلبی اوردھمکیوں سے بھرے فون کیئے جاتے تھے، ایس ایس پی کے مطابق گرفتارملزمان بھتے کے 2 مقدمے میں پولیس کومطلوب تھے، گرفتار ملزمان نے گزشتہ ماہ تاجرسے بھتے کا مطالبہ کیا تھا۔ واقعہ کا مقدمہ 23 نومبرکوسمن آباد تھانے میں درج کیا گیا۔