پاکستان کی ممبر قومی اسمبلی کو فیفا میں اہم عہدہ مل گیا

خاتون ممبر کی فیفا میں تقرری موجودہ حکومت کی فٹبال کے لیے مسلسل اور سنجیدہ کوششوں کا واضح ثمر ہے

عامر الیاس رانا December 18, 2025
facebook whatsup

پاکستان نے کھیلوں کے میدان میں ایک اور تاریخی سنگِ میل عبور کرلیا۔

وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاکستان کی ممبر قومی اسمبلی سیدہ آمنہ بتول کی فیفا کی معزز ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی میں تقرری کردی گئی۔

ممبر قومی اسمبلی سیدہ آمنہ بتول کی تقرری پاکستان کے لیے سفارتی اور کھیلوں کے میدان میں ایک اہم پیشرفت ہے۔ سیدہ آمنہ بتول اس وقت تک فیفا کی مختلف کمیٹیوں میں پاکستان کی واحد نمائندہ ہیں۔

تاریخی تقرری فیفا کی جانب سے پاکستان کی ادارہ جاتی سمت پر اعتماد کی تجدید، عالمی فٹ بال گورننس میں پاکستان کے مثبت و تعمیری کردار کے اعتراف کی علامت ہے۔

تقرری موجودہ حکومت کی فٹبال کے لیے مسلسل اور سنجیدہ کوششوں کا واضح ثمر ہے۔

 وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے فٹبال کو ایک آزاد، شفاف اور میرٹ پر مبنی کھیل کے طور پر فروغ دینے کے لیے واضح سیاسی عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔

وزیرِ اعظم نے حال ہی میں ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے صدر اور فیفا کے سینئر نائب صدر، شیخ سلمان بن ابراہیم آل خلیفہ سے ملاقات کی تھی۔

ملاقات میں پاکستان کی جانب سے ایک خودمختار اور شفاف فٹبال فیڈریشن، ملک گیر فٹبال کی ترقی، اور بین الاقوامی فٹبال ایونٹس کی میزبانی کے عزم کی توثیق کی گئی۔

فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو نے بھی پاکستان میں فٹبال کے فروغ کے لیے وزیرِ اعظم شہباز شریف کے بڑھتے ہوئے عزم کو سراہا تھا۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان ویمنز فٹبال ٹیم پہلی مرتبہ فیفا سیریز میں شامل ہوگئی

موجودہ حکومت خود کو فیفا کی شمولیت اور شفافیت کی اقدار سے ہم آہنگ کر رہی ہے۔

ماضی میں پاکستان فٹبال فیڈریشن (پی ایف ایف) غیر ضروری مداخلت کے باعث غیر فعال رہی اور بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

 گزشتہ چھ ماہ کے دوران پی ایف ایف کے صدر سید محسن گیلانی نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر فیڈریشن کی بحالی اور بہتری کے لیے قابلِ ذکر کوششیں کی ہیں۔

وزیرِ اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت فٹبال کو محض ایک مسابقتی کھیل نہیں بلکہ نوجوانوں میں سماجی ہم آہنگی اور ترقی کے ایک تزویراتی ذریعے کے طور پر دیکھتی ہے۔

آئندہ کا لائحہ عمل فیفا کے ساتھ منظم، قابل عمل اور شراکت داری پر مبنی تعاون پر مشتمل ہے۔

مستقبل کے لائحہ عمل میں ٹیلنٹ ڈیویلپمنٹ کو صنفی طور پر حساس کھیلوں کی گورننس سے جوڑنا بھی شامل ہے۔

مردوں کی قومی ٹیم کے لیے پہلی خاتون مینیجر کی تقرری بھی اہم سنگِ میل میں سے ایک ہے۔

فیفا میں محترمہ آمنہ بتول کا کردار ادارہ جاتی اصلاحات کے نظام کو مضبوط بنانے، مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے پر مرکوز رہے گا۔

 سیدہ آمنہ بتول کی تقرری سے پاکستان عالمی فٹبال برادری کا ایک باوقار، معتبر اور تعمیری رکن بن کر ابھرے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وائٹ ہاؤس کے پردے کے پیچھے کیا ہوتا رہا؟ میلانیا ٹرمپ کی نئی ڈاکیومنٹری فلم کا ٹریلر جاری

وائٹ ہاؤس کے پردے کے پیچھے کیا ہوتا رہا؟ میلانیا ٹرمپ کی نئی ڈاکیومنٹری فلم کا ٹریلر جاری

 Dec 18, 2025 03:08 PM |
عورتوں کی باتوں میں جو بولے، وہ مرد نہیں ہوتا، فضا علی کی یاسر نواز پر تنقید

عورتوں کی باتوں میں جو بولے، وہ مرد نہیں ہوتا، فضا علی کی یاسر نواز پر تنقید

 Dec 18, 2025 01:19 PM |
بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

 Dec 18, 2025 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

سابق ٹیسٹ کپتان جاوید میاں داد کی صحت سے متعلق افواہیں ختم، اہلیہ نے حقیقت بتا دی

Express News

بھارت بمقابلہ جنوبی افریقا؛ چوتھے ٹی 20 سے متعلق بری خبر!

Express News

آئی پی ایل: آسٹریلوی آل راؤنڈر تاریخ کے تیسرے مہنگے کھلاڑی بن گئے

Express News

خاتون کے نقاب کھینچنے کا واقعہ، سابق بھارتی کپتان اظہرالدین بھی خاموش نہ رہ سکے

Express News

بی بی ایل: بابر اعظم مسلسل دوسرے میچ میں ناکام، مداح مایوس

Express News

صبا راشد پاکستان کیلیے نن چکو کا عالمی ریکارڈ بنانے والی پہلی مارشل آرٹس کھلاڑی بن گئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو