لاہور ہائی کورٹ نے اسنوکرکلب کے کاروبارکو جائز اور قانونی قرار دیدیا

اسنوکر کلب چلانا قانونی اور تفریحی سرگرمی ہے کوئی قانون اس پر پابندی عائد نہیں کرتا، عدالت

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

لاہورہائیکورٹ نے اسنوکرکلب کےکاروبارکو جائز اور قانونی قرار دے دیا۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس جواد ظفر نے شہری محمد راشد کی اپیل پر 5 صفحات پرمشتمل تحریری فیصلہ جاری کردیا۔

فیصلے کے مطابق اسنوکر کلب چلانا قانونی اور تفریحی سرگرمی ہے کوئی قانون اس پر پابندی عائد نہیں کرتا، عدالت نے شہری کا سنوکر کلب بند کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔

فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کے مطابق ہر شہری کو قانونی بزنس کرنے کا حق ہے، بیلیرڈ اور سنوکر کے کھیل غیر اخلاقی نہیں،نہ ہی قانون کے تحت ممنوع ہیں، قانونی دائرے میں چلنے والے کاروبار کو مبہم شکایات پر غیر معینہ مدت کیلئے بند نہیں کیا جا سکتا، درخواستگزار کے مطابق وہ سرگودھا میں سنوکر کلب چلاتا تھا۔

درخواستگزار کے مطابق اسنوکر کلب کے زریعے عوام کو بیلیرڈ گیم کھیلنے کی تفریح فراہم کی جاتی تھی، درخواستگزار کے مطابق مخالف نے درخواستگزار کا اسنوکر کلب بند کرنے کےلئے علاقہ مجسریٹ کو درخواست دی۔

فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست میں کہا گیا کہ کلب رات دیر کھلا رہتا ہے اور شورغل ہوتا ہے مجسریٹ نے سی ار پی سی سیکشن 133کے تحت اسنوکر کلب بند کرنے کا حکم دیا، اسنوکر کلب سیکشن سی آر پی سی کے سیکشن 133کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔

فیصلے میں کہا گیا کہ سیکشن 133 کے اختیارات صرف ہنگامی اور وقتی عوامی خلل کی صورت میں استعمال ہو سکتے ہیں، سیکشن 133 کے تحت حکم محدود اور مخصوص ہونا چاہیے، تاکہ کسی کے معاشی حقوق متاثر نہ ہوں، کاروبار پر مکمل پابندی عدالتی اختیارات کا غلط استعمال ہے۔

 شور یا اوقاتِ کار کو ریگولیٹ کیا جا سکتا تھا، مکمل پابندی ضروری نہیں تھی، ٹرائل کورٹ نے قوانین کی درست تشریح نہیں کی، عدالت اسنوکر کلب بند کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتی ہے، درخواستگزار تمام قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے دوبارہ اسنوکر کلب کھول سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عورتوں کی باتوں میں جو بولے، وہ مرد نہیں ہوتا، فضا علی کی یاسر نواز پر تنقید

عورتوں کی باتوں میں جو بولے، وہ مرد نہیں ہوتا، فضا علی کی یاسر نواز پر تنقید

 Dec 18, 2025 01:19 PM |
بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

 Dec 18, 2025 11:02 AM |
کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

 Dec 18, 2025 10:46 AM |

متعلقہ

Express News

ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کو مختلف منصوبوں کیلیے 70 کروڑ ڈالرز دینے کی یقین دہانی

Express News

جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

Express News

تیز ترین امیگریشن، ای گیٹس ایئرپورٹ کے کس حصے میں نصب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد؛ امریکی سفارت خانے کا جعلی اہلکار بن کر فراڈ کرنیوالا افغان شہری گرفتار

Express News

مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر وزیراعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کردیا

Express News

بھارت میں نقاب کی بے حرمتی پر حافظ نعیم کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو