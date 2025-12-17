پشاور، وزیراعلیٰ کے دورے کے بعد لیڈی ریڈنگ اسپتال کے ڈائریکٹرعہدے سے فارغ

لیڈی ریڈنگ اسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال اور انتظامی امور تشویش ناک حد تک کمزور پائے گئے، مراسلہ

شاہد حمید December 17, 2025
فوٹو فائل
پشاور:

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے اچانک دورے کے بعد لیڈی ریڈنگ اسپتال کے ڈائریکٹر کو ناقص کارکردگی پر فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔

لیڈی ریڈنگ اسپتال کے ڈائریکٹر کی برطرفی کے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے معائنے کے دوران مریضوں کی دیکھ بھال اور انتظامی امور تشویش ناک حد تک کمزور پائے گئے۔

مراسلے میں کہاگیا ہے کہ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر پیڈز ایمرجنسی کے سربراہ کو معطل کر کے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری شروع کرنے کی بھی ہدایت کردی گئی ہے کیونکہ نوزائیدہ بچوں اور ایمرجنسی مریضوں کی نگہداشت میں کسی بھی قسم کی غفلت کو ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔

مزید بتایا گیا کہ صوبائی حکومت نے صحت کے شعبے میں ناقص کارکردگی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کا اعادہ کیا ہے۔

اس سے قبل رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے دورہ لیڈی ریڈنگ اسپتال کے دوران ایک ڈاکٹر کو پروٹوکول کی خلاف ورزی پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے تاہم بعد ازاں اسپتال انتظامیہ نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔
