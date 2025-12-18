بورے والا، سی سی ڈی پولیس کی کارروائی، منشیات فروش مقابلے میں ہلاک، اہلکار زخمی

کارروائی تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود میں غلہ گودام کے قریب کی گئی، پولیس

ویب ڈیسک December 18, 2025
فوٹو: فائل
بورے والا:

سی سی ڈی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے دوران مبینہ مقابلے میں ایک منشیات فروش کو ہلاک کر دیا، جبکہ ایک سی سی ڈی اہلکار زخمی ہو گیا۔

پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت یاسین سکنہ محمد نگر، بورے والا کے نام سے ہوئی ہے۔

مقابلے کے دوران سی سی ڈی پولیس کے اہلکار محمود بھٹی زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

سی ٹی ڈی پنجاب کے دائرہ اختیار میں اضافہ کر دیا گیا

پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود میں غلہ گودام کے قریب کی گئی۔ مبینہ طور پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کی، جس پر جوابی کارروائی میں یاسین مارا گیا۔

پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کیا جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔
