وفاقی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری ملازمت اختیار کرنے والے افراد کے لیے پنشن اور تنخواہ سے متعلق عائد پابندیوں کے دونوں نوٹیفکیشنز واپس لے لیے۔
وزارتِ خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نئے آفس میمورنڈم کے مطابق ان نوٹیفکیشنز کی واپسی کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔
وزارتِ خزانہ نے 22 اپریل 2025 کو جاری کیا گیا وہ نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے جس کے تحت دوبارہ سرکاری ملازمت پر پنشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کے انتخاب کو لازم قرار دیا گیا تھا۔
نوٹیفکیشن کے ذریعے 60 سال کی عمر کے بعد دوبارہ ملازمت اختیار کرنے والے وفاقی پنشنرز پر بیک وقت پنشن اور تنخواہ لینے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔