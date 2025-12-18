صرف 20 منٹ روزانہ  واک کے حیران کن جسمانی و ذہنی فوائد

روزانہ صرف 20 منٹ کی واک آپ کے جسم اور ذہن دونوں کے لیے حیران کن فوائد فراہم کر سکتی ہے۔
ماہرین صحت کے مطابق واک کرنا ایک آسان، کم خرچ اور مؤثر طریقہ ہے جو دل کی صحت، توانائی، ذہنی سکون اور مجموعی فٹنس کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسے کسی مہنگی جم ممبرشپ یا پیچیدہ ورزش کی ضرورت کے بغیر روزمرہ زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ واک کو جاری رکھنے سے ہم اپنے جسمانی اور ذہنی توازن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔
تحقیق کے مطابق روزانہ کم از کم صرف 20 منٹ کی درمیانی رفتار والی واک دل کی دھڑکن کو بہتر کرتی ہے، بلڈ پریشر کو متوازن رکھتی ہے اور کولیسٹرول کی سطح پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلکی جسمانی سرگرمی ہونے کے باوجود یہ کیلوریز جلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور وزن کو قابو میں رکھنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔
یہ وہ ورزش ہے جو جسمانی توانائی بڑھانے کے ساتھ روزانہ کے کاموں میں توجہ اور کارکردگی کو بھی بہتر کرتی ہے۔
ذہنی صحت کے لیے بھی واک بے حد فائدہ مند ہے۔ روزانہ کی ہلکی واک دماغ میں خوشی والے ہارمونز کی سطح بڑھاتی ہے، اسٹریس و تناؤ کو کم کرتی ہے اور نیند کے معیار کو بہتر بناتی ہے۔ صرف 20 منٹ باہر چلنے سے نہ صرف تازہ ہوا اور روشنی سے فائدہ ہوتا ہے بلکہ دماغی سکون اور توجہ میں بھی نمایاں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سادہ اور مستقل واک کی عادت موڈ بہتر بنانے اور خود اعتمادی بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔
واک کے دوران قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہونا، تھوڑی اسٹریچنگ کرنا یا موسیقی سننا اس تجربے کو مزید مؤثر بنا دیتا ہے۔
ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ ایک مقررہ وقت پر واک کریں تاکہ جسم اس سے ہم آہنگ ہو جائے اور یہ عادت بھی مستقل بن جائے۔ یہ چھوٹا سا قدم روزانہ کی زندگی میں بڑے مثبت اثرات مرتب کر سکتا ہے اور سال بھر صحت مند رہنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔