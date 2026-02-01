کراچی، پی این ڈی کالونی کے گھر سے 15 سالہ لڑکی کی پھندا لگی لاش برآمد

ابتدائی تحقیقات کے مطابق متوفیہ نے گلے میں دوپٹے کا پھندا لگا کر خودکشی کی ہے

اسٹاف رپورٹر February 02, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے علاقے کورنگی پی این ڈی کالونی کی رہائشی 15 سالہ لڑکی نے مبینہ طور پر گھر میں گلے میں رسی کا  پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ 

تفصیلات کے مطابق کورنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے پی این ٹی سوسائٹی نعمان ریسٹورنٹ کے قریب گھر سے ایک لڑکی کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی، متوفیہ کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔ 

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، کام کے دوران مشین میں پھنس کر نوجوان مزدور جاں بحق

ایس ایچ او کورنگی انڈسٹریل ایریا انسپکٹر ناصر محمود نے بتایا کہ جاں بحق ہونے والی لڑکی کی شناخت 15 سالہ اقراء دختر راشد کے نام سے کی گئی۔ 

ابتدائی تحقیقات کے مطابق متوفیہ نے گلے میں دوپٹے کا پھندا لگا کر خودکشی کی ہے، متوفیہ کا والد سوتیلا ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے، واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، پوسٹ مارٹم کرائے جانے پر حقائق سامنے آسکیں گے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اردو زبان کے عظیم ادیب انتظار حسین کی آج 10 ویں برسی منائی جا رہی ہے

اردو زبان کے عظیم ادیب انتظار حسین کی آج 10 ویں برسی منائی جا رہی ہے

 Feb 02, 2026 12:41 AM |
ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

 Feb 01, 2026 06:54 PM |
روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

 Feb 01, 2026 02:57 PM |

متعلقہ

Express News

کوئٹہ؛ نازیبا تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنے والے خطرناک گروہ بے نقاب، ملزم گرفتار

Express News

لاہور: شیراکوٹ میں 2 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی، مزاحمت پر ایک شخص زخمی

Express News

کراچی؛ موٹرسائیکل سوار ڈاکو الیکٹرونکس شاپ کے ملازمین سے 80 لاکھ روپے چھین کر فرار

Express News

کراچی، ہیوی ٹریفک نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا، موٹر سائیکل سوار مرد، خاتون اور بچہ جاں بحق

Express News

کراچی، شہر میں پولیس مقابلے، دو زخمی سمیت 4 ڈاکو گرفتار

Express News

کراچی، ڈاکوؤں کی فائرنگ کے دو واقعات میں دو افراد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو