کراچی، شہر میں دو مختلف پولیس مقابلے، 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان گرفتار

زخمی ملزمان کو علاج کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر December 18, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد میں پولیس نے مختلف علاقوں میں دو مبینہ مقابلوں کے دوران 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق خواجہ اجمیر نگری پولیس نے گڈ لک شادی ہال کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد دو ملزمان کو گرفتار کیا، جن میں ایک ملزم زخمی حالت میں پکڑا گیا۔

زخمی ملزم کی شناخت فریال کے نام سے ہوئی ہے جسے علاج کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ دوسرے گرفتار ملزم حبیب اللہ کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، نارتھ ناظم آباد میں پولیس مقابلے کے دوران خطرناک ملزم گرفتار، مسروقہ گاڑی اور اسلحہ برآمد

Express News

کراچی، مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، ایک ملزم ہلاک، 3 زخمی حالت میں گرفتار

پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو پستولیں، تین موبائل فون، نقد رقم اور ایک موٹرسائیکل برآمد کی گئی ہے، جس کا نمبر 125 بتایا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔

دوسری جانب پاکستان بازار پولیس نے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 15 سی، گرلز کالج کے قریب مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

ایدھی حکام کے مطابق زخمی ڈاکو کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی شناخت فیصل عرف ڈی جے کے نام سے کی گئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |
فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

 Dec 17, 2025 12:34 AM |
اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

 Dec 17, 2025 09:18 PM |

متعلقہ

Express News

سکھر، گڈو کشمور روڈ پر مسافر کوچ حملے کا مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک

Express News

کراچی، سرجانی ٹاؤن میں گھر سے خاتون کی تشدد زدہ لاش برآمد

Express News

کراچی: مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، خاتون سمیت دو افراد زخمی

Express News

حیدرآباد، نسوار کے بیوپاری کو زبردستی لے جانے کا معمہ حل، گرفتاری ایف آئی اے کی نکلی

Express News

کراچی، رکشہ اسٹینڈ تنازعہ پر ایم کیو ایم کے جوائنٹ یو سی انچارج کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا

Express News

داتا دربار پولیس کی بڑی کارروائی، گھروں میں نقب زنی کرنے والے ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو