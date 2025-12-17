حیدرآباد، نسوار کے بیوپاری کو زبردستی لے جانے کا معمہ حل، گرفتاری ایف آئی اے کی نکلی

بغیر اطلاع کی گئی کارروائی سے معاملات بگڑے، پولیس

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup
حیدرآباد:

نسوار کے بیوپاری عمر شاہ کو باوردی اور سادہ لباس افراد کی جانب سے زبردستی ساتھ لے جانے کا معمہ گھنٹوں بعد حل ہو گیا۔

پولیس کے مطابق عمر شاہ کو ایف آئی اے بہاولپور اور سکھر کی مشترکہ ٹیم نے گرفتار کیا۔

ایس ایچ او ٹنڈو یوسف پولیس کے مطابق ایف آئی اے کی ٹیم نے یہ کارروائی مقامی پولیس کو بغیر اطلاع دیے اور تھانے میں آمد کا اندراج کرائے بغیر کی، جس کے باعث صورتِ حال کشیدہ ہو گئی۔

ابتدائی طور پر پولیس کو آگاہ کیا گیا ہے کہ عمر شاہ کو ایف آئی اے بہاولپور میں کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

حیدرآباد: آتشبازی کے کارخانے میں خوفناک دھماکا، 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

پولیس کا کہنا ہے کہ بغیر اطلاع کی گئی کارروائی سے معاملات بگڑے، تاہم اس حوالے سے اعلیٰ پولیس حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔

عمر شاہ کو گلشنِ خیر محمد کے قریب واقع اس کے نسوار کے کارخانے سے گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا۔

ٹنڈو یوسف پولیس کئی گھنٹوں بعد اس بات کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئی کہ یہ کارروائی ایف آئی اے کی جانب سے کی گئی ہے۔

واقعے کے بعد علاقے میں تشویش پائی جاتی رہی، تاہم پولیس اور ایف آئی اے کے درمیان رابطے کے بعد صورتِ حال واضح ہو گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |
فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

 Dec 17, 2025 12:34 AM |
اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

 Dec 17, 2025 09:18 PM |

متعلقہ

Express News

نیو کراچی میں فائرنگ، سیاسی جماعت کا کارکن جاں بحق، ٹارگٹ کلنگ کا شبہ

Express News

داتا دربار پولیس کی بڑی کارروائی، گھروں میں نقب زنی کرنے والے ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، فائرنگ کے مختلف واقعات میں واٹر بورڈ کے ملازم سمیت دو افراد زخمی

Express News

کراچی: ناظم آباد نمبر 3 میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق

Express News

کراچی، نارتھ ناظم آباد میں پولیس مقابلے کے دوران خطرناک ملزم گرفتار، مسروقہ گاڑی اور اسلحہ برآمد

Express News

حیدرآباد، کوسٹر کی ٹکر سے دو بچیاں جاں بحق، ماں شدید زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو