سابق ٹیسٹ کپتان جاوید میاں داد کی صحت سے متعلق افواہیں ختم، اہلیہ نے حقیقت بتا دی

چیک اپ کے دوران سابق ٹیسٹ کپتان کی ایک غیر مجاز ویڈیو ہماری رضامندی کے بغیر جاری کی گئی جو وائرل ہوگئی

زبیر نذیر خان December 17, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان اور اپنے دور کے عظیم بیٹسمین جاوید میاں داد  کی اہلیہ نے کہا ہے کہ ان کے شوہر خیریت سے ہیں، جاوید میاں داد کا این آئی سی وی ڈی کا حالیہ دورہ معمول کے چیک اپ کے لیے تھا۔

طاہرہ جاوید میاں داد کے مطابق  چیک اپ کے دوران سابق ٹیسٹ کپتان کی ایک غیر مجاز ویڈیو ہماری رضامندی کے بغیر جاری کی گئی، جو وائرل ہوگئی، تاہم اب مزکورہ ویڈیو کو ہٹا دیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

جاوید میانداد دل میں تکلیف کے باعث اسپتال پہنچ گئے

 طاہرہ جاوید میاد نے درخواست  کی ہے کہ اس ویڈیو یا کسی اور ویڈیو کو ان کے اجتماعی خاندان کی رضامندی کے بغیر شیئر یا استعمال نہ کیاجائے کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی رازداری کی خلاف ورزی کے مترادف ہے، امید ہے کہ ذاتی زندگی اور ہمارے خاندان کا احترام کیا جائے گا۔

طاہرہ جاوید میاں داد نے اپنی شوہر کی صحت کے حوالے سے رابطے کر کے استفسار کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست کی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

 Dec 17, 2025 09:18 PM |
تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

 Dec 17, 2025 05:50 PM |
ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

 Dec 17, 2025 05:21 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت میں شعیب ملک کا مجسمہ؟ سوشل میڈیا پر دلچسپ بحث چھڑ گئی

Express News

پاکستان ہاکی فیڈریشن کو انتخابی عمل روکنے کا حکم، جواب طلب کرلیا گیا

Express News

میسی کے جدید پرتعیش طیارے کی قیمت کیا ہے، جان کر حیران رہ جائیں گے

Express News

ایشیز: آسٹریلیا کا پلیئنگ الیون کا اعلان، اہم کھلاڑیوں کی واپسی، خواجہ باہر

Express News

آسٹریلیا میں بونڈی بیچ پر حملے میں مائیکل وان اور ان کی فیملی نے کیسے جان بچائی؟

Express News

پی ایس ایل: نئی ٹیموں میں دلچسپی عروج پر پہنچ گئی، فنانشل ماڈل بھی تیار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو