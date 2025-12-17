کراچی:
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان اور اپنے دور کے عظیم بیٹسمین جاوید میاں داد کی اہلیہ نے کہا ہے کہ ان کے شوہر خیریت سے ہیں، جاوید میاں داد کا این آئی سی وی ڈی کا حالیہ دورہ معمول کے چیک اپ کے لیے تھا۔
طاہرہ جاوید میاں داد کے مطابق چیک اپ کے دوران سابق ٹیسٹ کپتان کی ایک غیر مجاز ویڈیو ہماری رضامندی کے بغیر جاری کی گئی، جو وائرل ہوگئی، تاہم اب مزکورہ ویڈیو کو ہٹا دیا گیا ہے۔
طاہرہ جاوید میاد نے درخواست کی ہے کہ اس ویڈیو یا کسی اور ویڈیو کو ان کے اجتماعی خاندان کی رضامندی کے بغیر شیئر یا استعمال نہ کیاجائے کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی رازداری کی خلاف ورزی کے مترادف ہے، امید ہے کہ ذاتی زندگی اور ہمارے خاندان کا احترام کیا جائے گا۔
طاہرہ جاوید میاں داد نے اپنی شوہر کی صحت کے حوالے سے رابطے کر کے استفسار کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست کی ہے۔