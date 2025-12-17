فٹبال ورلڈ کپ 2026 کی فاتح ٹیم کوریکارڈ انعامی رقم ملے گی

ورلڈ کپ 2026 کے گروپ مرحلے میں ہی باہر ہونے والی ٹیموں کو 9 ملین ڈالر کی رقم دی جائے گی

اسپورٹس ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup
فوٹو: رائٹرز/فائل

فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی (فیفا) نے اعلان کیا ہے کہ ورلڈ کپ 2026 کی فاتح ٹیم کو 50 ملین ڈالر انعامی رقم ملے گی جو فیفا کی جانب سے ٹورنامنٹ کے لیے ریکارڈ مالی تعاون ہے۔

غیرملکی خبرایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کی مجموعی انعامی رقم 655 ملین ڈالر ہے جو قطر میں منعقدہ ورلڈ کپ 2022 کے 440 ملین ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 50 فیصد اضافہ ہے، یہ رقم گزشتہ ورلڈ کپ میں شریک ٹیموں میں تقیسم کی گئی تھی۔

ورلڈ کپ کا انعقاد امریکا، میکسیکو اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی میں 11 جون سے 19 جولائی 2026 کے دوران ہو رہا ہے، جس میں پہلی مرتبہ 48 ٹیمیں حصہ لیں گی جبکہ گزشتہ ورلڈ کپ میں 32 ٹیمیں شامل تھیں۔

لیونل میسی کی قیادت میں چمپیئن بننے والی فٹ بال ٹیم کی ارجنٹینا فٹ بال ایسوسی ایشن کو 42 ملین ڈالر کی انعامی رقم ملی تھی، میسی کی ٹیم نے فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پنالٹی شوٹ میں فرانس کو زیر کرلیا تھا۔

قطر میں منعقدہ ورلڈ کپ میں رنراپ فرانس کو 30 ملین ڈالر ملے تھے تاہم اگلے ورلڈ کپ میں فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم کو 33 ملین ڈالر کی انعامی رقم ملے گی۔

اسی طرح تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم 29 ملین ڈالر اور سیمی فائنل میں شکست سے دوچار ہونے والی دیگر ٹیموں کو 27 ملین ڈالر ملیں گے۔

ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے میں ہی باہر ہونے والی ٹیموں کو 9 ملین ڈالر کی رقم دی جائے گی جبکہ تمام 48 ٹیموں کو اضافی طور پر 1.5 ملین ڈالر دیے جائیں گے تاکہ تیاری کے اخراجات پورے کیے جائیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |
فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا خاموش دباؤ سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا خاموش دباؤ سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

 Dec 17, 2025 11:13 PM |
اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

 Dec 17, 2025 09:18 PM |

متعلقہ

Express News

سابق ٹیسٹ کپتان جاوید میاں داد کی صحت سے متعلق افواہیں ختم، اہلیہ نے حقیقت بتا دی

Express News

بھارت بمقابلہ جنوبی افریقا؛ چوتھے ٹی 20 سے متعلق بری خبر!

Express News

آئی پی ایل: آسٹریلوی آل راؤنڈر تاریخ کے تیسرے مہنگے کھلاڑی بن گئے

Express News

خاتون کے نقاب کھینچنے کا واقعہ، سابق بھارتی کپتان اظہرالدین بھی خاموش نہ رہ سکے

Express News

بی بی ایل: بابر اعظم مسلسل دوسرے میچ میں ناکام، مداح مایوس

Express News

صبا راشد پاکستان کیلیے نن چکو کا عالمی ریکارڈ بنانے والی پہلی مارشل آرٹس کھلاڑی بن گئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو