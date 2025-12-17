بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

پی پی کارکن عامر کھوسو نے درخواست دائر کی تھی

کورٹ رپورٹر December 17, 2025
facebook whatsup

کراچی مقامی عدالت میں پاکستان مخالف بھارتی فلم دھرندھر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے کیس کی سماعت نہیں ہوسکی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے بھارتی فلم دھریندر میں پیپلز پارٹی کی ریلی اور شہید بینظیر بھٹو کی تصاویر دکھانے سے متعلق فلم کے رائٹر، پروڈیوسر اور اداکاروں کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست پر سماعت ملتوی کردی۔

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ کی عدالت کے روبرو بھارتی فلم دھرندھر میں پیپلز پارٹی کی ریلی اور شہید بینظیر بھٹو کی تصاویر دکھانے سے متعلق فلم کے رائٹر، پروڈیوسر اور اداکاروں کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست کی سماعت ہوئی۔

ایس ایچ او درخشاں نے رپورٹ جمع نہیں کروائی جس عدالت نے سماعت 23 دسمبر تک ملتوی کردی۔

عدالت نے ایس ایچ او درخشاں سے رپورٹ طلب کی تھی۔ پی پی کارکن عامر کھوسو نے درخواست دائر کی تھی۔ پی پی کارکن عامر کھوسو نے دائر درخواست میں مؤقف اختیار کیا تھا کہ انہوں نے فلم دھُرندھر کا آفیشل ٹریلر سوشل میڈیا پر دیکھا جس میں پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تصاویر، پارٹی پرچم اور ریلیوں کے مناظر بلا اجازت شامل کیے گئے۔

مزید پڑھیں

Express News

1300 آڈیشنز کے بعد ‘دھرندھر’ کی ہیروئن سارہ ارجن کا انتخاب کیسے ہوا؟

Express News

اگر فلم دھرندر لیاری میں فلمائی جاتی تو مناظر کیا ہوتے؟ تصاویر وائرل

درخواست گزار نے کہا کہ ٹریلر میں پیپلز پارٹی کو دہشتگردوں کی حمایت کرنے والی جماعت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو جھوٹ، بد نیتی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا ہے، فلم کی تشہیری مہم میں کراچی، خصوصاً لیاری کو ٹیررسٹ وار زون قرار دیا گیا ہے جو کہ شہر اور اس کے باسیوں کیخلاف انتہائی اشتعال انگیز، بے بنیاد اور نقصان دہ تاثر ہے، جس سے پاکستان کی ساکھ کو عالمی سطح پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔

درخواست گزار نے کہا کہ فلم کا ٹریلر عوام میں پیپلز پارٹی، اس کی قیادت اور کارکنوں کیخلاف نفرت، حقارت اور اشتعال پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، جو پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 499، 500، 502، 504، 505، 153-A اور 109 کے تحت قابلِ دست اندازیِ پولیس جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔

درخواست گزار نے کہا کہ پولیس اسٹیشن درخشاں کے ایس ایچ او کو تحریری شکایت جمع کرائی مگر پولیس نے نہ تو مقدمہ درج کیا اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی کی، جس کے باعث وہ عدالت سے رجوع کرنے پر مجبور ہوئے۔

درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ پولیس کو فوری طور پر ایف آئی آر درج کرنے، ایس ایس پی ساؤتھ کو شفاف اور غیر جانبدارانہ تفتیش کی نگرانی کا حکم دیا جائے جبکہ فلم سے متعلق تمام ذمہ داروں کو تفتیش میں نامزد کیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |
فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا خاموش دباؤ سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا خاموش دباؤ سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

 Dec 17, 2025 11:13 PM |
اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

 Dec 17, 2025 09:18 PM |

متعلقہ

Express News

فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا خاموش دباؤ سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

Express News

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

Express News

تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

Express News

ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

Express News

ریسٹورنٹ میں ہنگامہ آرائی کی وائرل ویڈیو، شلپا شیٹی نے خاموشی توڑ دی

Express News

1300 آڈیشنز کے بعد ‘دھرندھر’ کی ہیروئن سارہ ارجن کا انتخاب کیسے ہوا؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو