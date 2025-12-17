فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سی ایس ایس 2026 میں اہم تبدیلی کر دی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سی ایس ایس امتحان 2026 کیلئے تبدیلی کی، جس کے تحت لازمی مضامین امتحان کا ایک دن میں ایک ہی پرچہ ہوگا جبکہ اس سے قبل قبل ایک دن میں 2 پرچے لئے جاتے تھے۔
فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے مطابق فیصلہ سی ایس ایس امتحان 2026 سے تاحکم ثانی نافذ العمل ہوگا، اقدام کا مقصد امیدواروں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔
اعلامیے کے مطابق امتحانی طریقہ کار میں ترمیم کا مقصد امتحانات کے انعقاد کو مزید منظم و ہموار بنانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سی ایس ایس امتحان 2026 کا تفصیلی ٹائم ٹیبل جلد جاری کیا جائے گا۔