مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر وزیراعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کردیا

وزیراعلیٰ نے اسسٹنٹ کمشنر کو اجلاس میں بیٹھنے سے بھی روک دیا جبکہ کتے کے کاٹنے کے واقعات پر سخت سرزنش بھی کی

ویب ڈیسک December 17, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لیہ میں مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر ڈپٹی کمشنر کی سخت سرزنش کی اور اسسٹنٹ کمشنر کو اجلاس میں بیٹھنے سے روکتے ہوئے فوری تبادلہ کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق مریم نواز نے صوبے کی کارکردگی سے متعلق اجلاس کے دوران مین ہول میں گرنے اور کتے کے کاٹنے کے خوفناک واقعات پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ملتان، حافظ آباد اور بہاولنگر میں واقعات کے تسلسل پر ڈپٹی کمشنرسے باز پرس کی اور اُن کی غفلت کو بے نقاب کیا۔

وزیراعلیٰ نے ڈپٹی کمشنر لیہ کی بھی افسوسناک واقعہ پر سرزنش کی اور اے سی کو اجلاس میں بیٹھنے سے روکتے ہوئے فوری تبادلے کا حکم دیا۔

مریم نواز نے کہا کہ افسوسناک واقعات ہونے سے پہلے ہی افسران کو ایکشن لینا چاہیے، کتے کے کاٹنے کے واقعات کے تدارک کے لئے اقدامات نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ کھلے مین ہول اور سیوریج کے گڑھوں کی مرمت کیا افسروں کی ذمہ داری نہیں؟ 

انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی دباؤ کی پروا ہ نہیں کرنی، گڈ گورننس اور شفافیت ہمارا نصب العین ہے۔

اسکے علاوہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے قبضہ کیس میں 3607مقدمات کے فوری فیصلے اور قبضے پر شاباش دی اور اے ڈی سی آر و اسسٹنٹ کمشنروں کو مزید بااختیار کا حکم دیا۔

وزیراعلیٰ مریم نوا زشریف نے پنجاب کے ہربازار کی بیوٹیفکیشن ڈ یزائن پیکچر کے مطابق کرنے کا حکم دیتے ہوئے فول پروف مانیٹرنگ کا حکم دے دیا۔

اسی کے ساتھ مریم نواز شریف نے شہریوں کی آسانی اور حفاظت کے لیے ہر سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ بنانے کا حکم دیا جبکہ شہریوں کی رہنمائی کے لئے ہر شہر کی مارکیٹوں میں واضح اور یکساں سائن بورڈز لگانے کا حکم دیا۔

 وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کا شہریوں کے لئے بازاروں اور مارکیٹوں میں ہریالی بڑھانے اور خوشگوار ماحول بنانے پر زور بھی دیا۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

 Dec 17, 2025 09:18 PM |
تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

 Dec 17, 2025 05:50 PM |
ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

 Dec 17, 2025 05:21 PM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں کم عمر شادی کے خاتمے کیلیے فوری قانون سازی کا مطالبہ

Express News

کوئٹہ: ایک ارب 38 کروڑ مالیت کی منشیات، اسمگل شدہ سامان، گاڑیاں ضبط

Express News

جہانگیر سے نورجہاں تک، شاہدرہ کمپلیکس ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

کراچی میں ڈکیتوں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، 18 سالہ نوجوان مزاحمت پر قتل

Express News

گھوٹکی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 14 مغوی مسافر بازیاب

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع؛ ملازمین کی پنشن سے متعلق اہم فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو