میرب علی نے انسٹاگرام پر اپنی گریجویشن پارٹی کی تصاویر اور مختصر ویڈیوز شیئر کی ہیں

ویب ڈیسک December 17, 2025
پاکستان شوبز کی اُبھرتی ہوئی اداکارہ میرب علی نے اپنی زندگی کا ایک اہم سنگِ میل عبور کرلیا ہے اور وکالت کی تعلیم کامیابی سے مکمل کرلی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر ان کے قریبی دوستوں نے ایک سرپرائز گریجویشن پارٹی کا اہتمام کیا، جس کی جھلکیاں اب سوشل میڈیا پر خوب توجہ حاصل کر رہی ہیں۔

میرب علی نے انسٹاگرام پر اپنی گریجویشن پارٹی کی تصاویر اور مختصر ویڈیوز شیئر کیں، جن میں وہ دوستوں کے ہمراہ خوشی مناتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ تصاویر کے ساتھ اداکارہ نے ایک جذباتی کیپشن بھی لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ دوستوں کی جانب سے اچانک دی گئی یہ خوشی ان کے لیے واقعی یادگار بن گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بے حد شکر گزار ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وائرل تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پارٹی ان کے گھر کے بیک یارڈ میں منعقد کی گئی، جہاں سجاوٹ نہایت دلکش تھی اور مہمانوں کے لیے لذیذ کھانوں کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ دوستوں نے اس موقع کو خاص بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس پر میرب علی کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔

لباس کے انتخاب کی بات کی جائے تو میرب علی نے اس موقع پر سیاہ رنگ کی ڈینم پینٹ کے ساتھ آف شولڈر ٹاپ زیب تن کیا، جو ان کی سادہ مگر اسٹائلش شخصیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہلکے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ نہایت پُراعتماد اور خوبصورت دکھائی دیں۔

اداکارہ کی یہ کامیابی اور گریجویشن پارٹی کی تصاویر مداحوں میں بھی خوب پسند کی جا رہی ہیں، جہاں شوبز کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی کامیابی کو بھی سراہا جا رہا ہے۔
