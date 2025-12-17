بھارت؛ مسلم ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بہار کے وزیراعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج

سماج وادی پارٹی کی رہنما سامعہ رانا نے لکھنو کے پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرایا اور کارروائی کا مطالبہ کیا

ویب ڈیسک December 17, 2025
facebook whatsup
بہار کے وزیراعلیٰ نے تقرری نامہ تقسیم کرنے کی تقریب میں خاتون ڈاکٹر کا نقاب اتارنے کی کوشش، فوٹو فائل
LUCKNOW:

بھارتی ریاست بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار کے خلاف مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر مقدمہ درج کرلیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سماج وادی پارٹی کی رہنما سامعہ رانا نے لکھنو کے پولیس اسٹیشن میں بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

بھارت کی دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی بہار کے وزیراعلیٰ کے اس عمل کو ذاتی معاملات میں مداخلت اور مذہبی آزادی پر حملہ قرار دیتے ہوئے مذمت کی ہے اور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

متعدد رہنماؤں نے سخت قانونی کارروائی کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے طرز عمل نے سماجی اقدار اور شہری کی عزت نفس کی خلاف ورزی کی ہے۔

مزید پڑھیں: نقاب کھینچنے کا واقعہ: ایمنسٹی انٹرنیشنل عورت کی عزت پر سنگین حملہ قرار دے دیا

بہار میں پیش آنے والے واقعے پر عالمی سطح پر بھی تنقید کی جارہی ہے اور انسانی حقوق کے اداروں نے اس رویے کو خاتون کی خودمختاری اور شناخت کے حوالے سے توہین آمیز قرار دے دیا۔

یاد رہے کہ 15 دسمبر 2025 کو پٹنہ میں نئے ڈاکٹروں کو سرکاری نوکری کے لیٹرز دینے کی تقریب کے دوران بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار نے توہین آمیز انداز میں ایک مسلمان ڈاکٹر نصرت پروین کا نقاب کھینچ لیا تھا، جس کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کی گئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

 Dec 17, 2025 05:50 PM |
ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

 Dec 17, 2025 05:21 PM |
ریسٹورنٹ میں ہنگامہ آرائی کی وائرل ویڈیو، شلپا شیٹی نے خاموشی توڑ دی

ریسٹورنٹ میں ہنگامہ آرائی کی وائرل ویڈیو، شلپا شیٹی نے خاموشی توڑ دی

 Dec 17, 2025 05:18 PM |

متعلقہ

Express News

موزمبیق کے صدر اور اطالوی وزیراعظم کی ملاقات؛’قد‘ موضوعِ بحث؛ حیران کن ویڈیو

Express News

آسٹریلیا؛ 3 بہادروں نے دوسروں کو بچانے کیلیے اپنی جانیں قربان کردیں؛ ویڈیو دیکھیں

Express News

آسٹریلیا؛ بھارتی دہشتگرد سے بندوق چھیننے والا ہیرو ایک بازو سے محروم ہوسکتا ہے

Express News

آسٹریلیا؛ حملہ آور بھارتی دہشتگرد کومے سے باہر آگیا؛ پولیس کی تفتیش

Express News

سڈنی بانڈی بیچ دہشتگردی واقعہ، حملہ آور کا تعلق حیدرآباد سے تھا، بھارتی پولیس کی تصدیق

Express News

عالمی عدالت کا غزہ جنگی جرائم کی تحقیقات جاری رکھنے کا اعلان؛ اسرائیلی درخواست مسترد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو