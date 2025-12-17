عدالت کا کام معاشی پالیسیوں میں مداخلت کرنا نہیں، وکیل ایف بی آر

وفاقی آئینی عدالت نے انڈیا اور اسرائیل کی اشیاء برآمد کرنے پر پابندی کے کیس میں فریقین کو نوٹسز جاری کردیے

ویب ڈیسک December 17, 2025
اسلام آباد:

وفاقی آئینی عدالت نے انڈیا اور اسرائیل کی اشیاء برآمد کرنے پر پابندی کے کیس میں فریقین کو نوٹسز جاری کردیے۔

دوران سماعت ایف بی آر کے وکیل حافظ احسان کھوکھر نے کہا کہ ہائیکورٹ کا حکم اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف ہے، عدالتوں کا کام پالیسیوں میں تبدیلی یا معاشی اصولوں میں مداخلت کرنا نہیں۔

وکیل ایف بی آر نے کہا کہ  موجودہ کیس میں خارجی تعلقات اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات بھی شامل ہیں۔ ہائیکورٹ ایس آر او کو غیر قانونی قرار دیے بغیر احکامات جاری نہیں کر سکتی۔

عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 13 جنوری تک ملتوی کردی۔

واضح رہے کہ حکومت نے 2019 میں انڈیا،اسرائیل کی اشیاء برآمدگی پر پابندی عائد کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس کے خلاف مختلف فریقین نے لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کیا تھا۔

لاہور ہائیکورٹ نے معاملے پر کمیٹی کی تشکیل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے پابندی کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی۔
