ایشیز: پہلے روز کا اختتام، آسٹریلیا نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 326 رنز بنالیے

ایشیز سیریز کے تیسرے میچ کے پہلے روز اختتام تک آسٹریلیا نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 326 رنز بنالیے۔
ایڈیلیڈ میں کھیلے جارہے میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو اوپنرز جلد ہی پویلین لوٹ گئے۔
جیک ویدرالڈ 18 اور ٹریوس ہیڈ 10 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
ٹاس سے صرف 20 منٹ قبل اسٹیو اسمتھ کی جگہ ٹیم میں شامل کیے جانے والے عثمان خواجہ نے مارنس لبوشین کے ہمراہ 61 رنز کی شراکت قائم کی۔
مارنس لبوشین 19 رنز بناکر چلتے بنے۔ گزشتہ روز آئی پی ایل میں سب سے مہنگے فروخت ہونے والے کیمرون گرین بغیر کوئی رن بنائے ہی پویلین لوٹ گئے۔
عثمان خواجہ اور ایلکس کیری کے درمیان 91 رنز کی شراکت نے آسٹریلوی ٹیم کو سہارا دیا۔ عثمان خواجہ 82 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔جوش انگلیس 32، کپتان پیٹ کمنز 13 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
ایلکس کیری آج آسٹریلیا کے آؤٹ ہونے والے آخری بلے باز تھے جنہوں نے 106 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔
مچل اسٹارک 33 اور نیتھن لائن بغیر کوئی رن بنائے کریز پر موجود ہیں۔
انگلینڈ کی جانب سے جوفرا آرچر نے 3، برائیڈن کارس اور ول جیکس نے 2،2 جبکہ وجش ٹنگ نے ایک وکٹ حاصل کی۔