چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کے عہدے کےلیے 3 نام وزیر اعظم کو ارسال

  وفاقی وزیرِ تعلیم خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں سرچ کمیٹی نے انٹرویوز کئے

ویب ڈیسک December 17, 2025
چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کی تقرری کے لیے سرچ کمیٹی کی جانب سے تین ناموں کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی۔

ذرائع کے مطابق وفاقی وزیرِ تعلیم خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں سرچ کمیٹی نے انٹرویوز کیے، وزیراعظم 3 ناموں میں سے ایک کا انتخاب کرکے نئے چیئرمین کی منظوری دیں گے۔ 

ذرائع کے مطابق این ای ڈی کے سابقہ وائس چانسلر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی،  قائداعظم یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اختر اور  پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شاہ کا نام سمری میں شامل ہے۔

سیکرٹری وزارت تعلیم ندیم محبوب  بطور قائمقام چیئرمین ایچ ای سی ذمہ داریاں سرانجام دے رہے ہیں، ایچ ای سی چیئرمین کا عہدہ جولائی سے خالی ہے۔
