ہالی ووڈ کے معروف اداکار و فلم ساز روب رائنر کے کم عمر بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد کردی گئی۔
امریکی میڈیا کے مطابق 32 سالہ نک رائنر پر منگل کے روز دوہرے قتل کی فردِ جرم عائد کی گئی۔ نک رائنر کو اتوار کی سہ پہر لاس اینجلس کے پوش علاقے برینٹ ووڈ میں واقع گھر سے والدین کی لاشیں ملنے کے چند گھنٹے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔
پولیس کے مطابق 78 سالہ اداکار و ہدایتکار روب رائنر اور ان کی 70 سالہ اہلیہ مشیل رائنر کو چاقو کے وار کرکے قتل کیا گیا، واقعے کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ ملزم اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔
مقتول جوڑے کی بیٹی نے سب سے پہلے گھر پہنچ کر والدین کی لاشیں دیکھیں اور پولیس کو اطلاع دی تھی۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق نک رائنر ماضی میں منشیات کے استعمال اور ذہنی دباؤ کے مسائل کا شکار رہا ہے۔