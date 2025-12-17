روب رائنر کے بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد

نک رائنر ماضی میں منشیات کے استعمال اور ذہنی دباؤ کے مسائل کا شکار رہا ہے

ویب ڈیسک December 17, 2025
facebook whatsup

ہالی ووڈ کے معروف اداکار و فلم ساز روب رائنر کے کم عمر بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد کردی گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Express News

ہالی ووڈ اداکار اور اہلیہ کے قتل پر ٹرمپ کا طنزیہ اور حقارت آمیز بیان

امریکی میڈیا کے مطابق 32 سالہ نک رائنر پر منگل کے روز دوہرے قتل کی فردِ جرم عائد کی گئی۔ نک رائنر کو اتوار کی سہ پہر لاس اینجلس کے پوش علاقے برینٹ ووڈ میں واقع گھر سے والدین کی لاشیں ملنے کے چند گھنٹے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔

پولیس کے مطابق 78 سالہ اداکار و ہدایتکار روب رائنر اور ان کی 70 سالہ اہلیہ مشیل رائنر کو چاقو کے وار کرکے قتل کیا گیا، واقعے کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ ملزم اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔

مقتول جوڑے کی بیٹی نے سب سے پہلے گھر پہنچ کر والدین کی لاشیں دیکھیں اور پولیس کو اطلاع دی تھی۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق نک رائنر ماضی میں منشیات کے استعمال اور ذہنی دباؤ کے مسائل کا شکار رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

1300 آڈیشنز کے بعد ‘دھرندھر’ کی ہیروئن سارہ ارجن کا انتخاب کیسے ہوا؟

1300 آڈیشنز کے بعد ‘دھرندھر’ کی ہیروئن سارہ ارجن کا انتخاب کیسے ہوا؟

 Dec 17, 2025 04:45 PM |
روب رائنر کے بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد

روب رائنر کے بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد

 Dec 17, 2025 04:37 PM |
علیزے شاہ ندا یاسر اور صبا فیصل کی ٹرولنگ پر خوش، بیان وائرل

علیزے شاہ ندا یاسر اور صبا فیصل کی ٹرولنگ پر خوش، بیان وائرل

 Dec 17, 2025 12:02 PM |

متعلقہ

Express News

ہالی ووڈ اداکار اور اہلیہ کے قتل پر ٹرمپ کا طنزیہ اور حقارت آمیز بیان

Express News

ایونجرز: ڈومز ڈے کا ٹیزر لیک، اسٹیو راجرز کی واپسی سمیت اہم انکشافات

Express News

فضا علی نے ندا اور یاسر نواز کو دو ٹوک جواب دے دیا

Express News

راکول پریت سنگھ نے خود پر لگائے گئے الزامات کا سخت ردعمل دے دیا

Express News

فٹبالر لیونل میسی اور کرینہ کپور کی ملاقات، ویڈیو وائرل

Express News

آسٹریلیا کی معروف اداکارہ انتقال کرگئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو