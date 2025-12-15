پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں بڑی کمی، نوٹی فکیشن جاری

نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے آئندہ 15 روز کیلئے ہوگا

ضیغم نقوی December 15, 2025
حکومت نے آئندہ 15 روز کیلیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کردیا۔

حکومتی اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے آئندہ 15 روز کیلیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی منظوری دی جس کے بعد نوٹی فکیشن جاری کیا جارہا ہے۔

آئندہ 15 روز کیلئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردوبدل کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت کو برقرار جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔

اعلامیے کے مطابق حالیہ کمی کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے پر پہنچ گئی جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 263 روپے 45 پیسے کی سطح پر برقرار ہے۔

پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں میں ردوبدل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا، نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے آئندہ 15 روز کیلئے ہوگا۔
