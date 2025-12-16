حیدرآباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے پر مقدمہ درج

پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے غیر اخلاقی اور توہین آمیز الفاظ بھی استعمال کیے، فریادی

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
حیدرآباد:

تھانہ ہٹڑی کی حدود میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے خلاف مبینہ طور پر غیر اخلاقی الفاظ استعمال کرنے کے واقعے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔

پی پی پی کی طلبہ تنظیم سپاف کے تنظیمی عہدیدار اظہر الدین تالپور کی درخواست پر ہٹڑی پولیس نے تین نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

پولیس کے مطابق تھانہ ہٹڑی میں درج ایف آئی آر میں فریادی نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ ایل یو ایچ میں انٹری ٹیسٹ کے موقع پر ویگو ڈالے میں سوار ایک نامعلوم شخص، جو دو گارڈز کے ہمراہ تھا، نے نہ صرف فریادی کو تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے غیر اخلاقی اور توہین آمیز الفاظ بھی استعمال کیے۔

ایف آئی آر کے متن کے مطابق بااثر نامعلوم افراد نے فریادی کو مغلظات بکیں، تھپڑ مارے اور پیپلز پارٹی کے پرچم زبردستی چھین کر اپنی گاڑی میں ڈال لیے، جس کے بعد وہ موقع سے فرار ہوگئے۔

ہٹڑی پولیس نے اظہر الدین تالپور کی فریاد پر ایف آئی آر نمبر 403/2025 درج کرلی ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق مقدمہ تعزیراتِ پاکستان کی دفعات 506/2، 504 اور 337-A(i) کے تحت اتوار کے روز درج کیا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور نامعلوم ملزمان کی شناخت کے لیے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جبکہ ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو