پیپلز پارٹی کو لاہور اور پنجاب میں متحرک کرنے کا مشن تاحال ناکام

دورہ لاہور میں پیپلز پارٹی کے لاہور سمیت پنجاب کی تنظیمی عہدوں کا نوٹیفکیشن بھی نہ ہو سکا

افضال طالب December 16, 2025
لاہور:

پیپلز پارٹی کو لاہور اور پنجاب میں متحرک کرنے کا مشن تاحال ناکام نظر آ رہا ہے، پارٹی رہنماوں کے درمیان اخلافات کے باعث قیادت کے دورہ لاہور بھی بےسود رہے۔

دورہ لاہور میں پیپلز پارٹی کے لاہور سمیت پنجاب کی تنظیمی عہدوں کا نوٹیفکیشن بھی نہ ہو سکا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کو رہنماوں کے آپس کے اختلاف ختم کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔

پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو مختلف رہنماؤں کی متضاد رائے نے مشکل میں ڈال دیا، متحدہ رہنماؤں کی تنظیمی عہدوں کی نامزدگی میں ایک دوسرے کے خلاف رائے سامنے آئی۔

صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں پانچ پانچ روزہ دورہ کیا۔

پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی لاہور سمیت پنجاب کے تنظیمی عہدوں کا نوٹیفیکیشن قیادت کے آئندہ دورے پر کیا جائے گا۔
