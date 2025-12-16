وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابق ٹوئٹر) نے پاکستان میں دفتر نہ کھولا تو اسے مکمل بند کردیں گے، پھر وی پی این سے بھی نہیں چلے گا۔
نجی نیوز چینل کے پروگروام میں اینکرپرسن وسیم بادامی کے ساتھ گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس پر غور کر رہی ہے کہ اگر ٹوئٹر پاکستان میں دفتر نہیں کھولتا جو کہ اسے پاکستانی قوانین کے مطابق کھولنا چاہیے تو اگر وہ ہمارے ریگولیشنز کو فالو نہیں کرے گا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔
اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس صورت میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم انہیں بین کریں، محدود کریں یا بند کریں۔
حذیفہ رحمان نے کہا کہ ٹوئٹر اگر پاکستان میں بزنس کرنا چاہتا ہے تو یہاں اپنا دفتر کھولے، پی ٹی اے کے ذریعے رجسٹرڈ ہو، ورنہ پھر نتائج کا سامنا کرےگا، ان تنائج میں بلاک کرنا بھی شامل ہے، ٹوئٹر پاکستان میں بین ہوسکتا ہے چین کی طرح، پھر وی پی این بھی نہیں چلے گا، پھر مکمل ختم ہوجائےگا۔