ٹوئٹر نےپاکستان میں دفتر نہ کھولا تو اسے بند کردیں گے، پھر وی پی این سےبھی نہیں چلےگا، وزیر مملکت

ٹوئٹر اگر پاکستان میں بزنس کرنا چاہتا ہے تو یہاں اپنا دفتر کھولے، پی ٹی اے کے ذریعے رجسٹرڈ ہو، حذیفہ رحمان

ویب ڈیسک December 16, 2025
وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے کہا  ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابق ٹوئٹر) نے پاکستان میں دفتر نہ کھولا تو اسے مکمل بند کردیں گے، پھر وی پی این سے بھی نہیں چلے گا۔

نجی نیوز چینل کے پروگروام میں اینکرپرسن وسیم بادامی کے ساتھ گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس پر غور کر رہی ہے کہ اگر ٹوئٹر پاکستان میں دفتر نہیں کھولتا جو کہ اسے پاکستانی قوانین کے مطابق کھولنا چاہیے تو اگر وہ ہمارے ریگولیشنز کو فالو نہیں کرے گا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔

اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس صورت میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم انہیں بین کریں، محدود کریں یا بند کریں۔

حذیفہ رحمان نے کہا کہ ٹوئٹر اگر پاکستان میں بزنس کرنا چاہتا ہے تو یہاں اپنا دفتر کھولے، پی ٹی اے کے ذریعے رجسٹرڈ ہو، ورنہ پھر نتائج کا سامنا کرےگا، ان تنائج میں بلاک کرنا بھی شامل ہے، ٹوئٹر پاکستان میں بین ہوسکتا ہے چین کی طرح، پھر وی پی این بھی نہیں چلے گا، پھر مکمل ختم ہوجائےگا۔

 
