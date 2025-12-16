  گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال سے سپلائی چین مفلوج ہوگئی اور صنعتیں بند ہونے کے قریب ہیں،صدر کے سی سی آئی

 ہر گزرتے دن کے ساتھ اربوں روپے کے نقصانات کا سامنا ہے، ریحان حنیف

ویب ڈیسک December 16, 2025
صدر کے سی سی آئی ریحان حنیف نے کہا کہ  25 رکنی گڈز ٹرانسپورٹرز کے وفد کے ساتھ جاری ہڑتال پر کراچی چیمبر میں اجلاس منعقد ہوا، جاری ہڑتال سے نہ صرف کاروباری سرگرمیاں بلکہ ملکی معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔

ریحان حنیف نے کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اربوں روپے کے نقصانات کا سامنا ہے،  گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال سے سپلائی چین مفلوج ہوگئی اور صنعتیں بند ہونے کے قریب ہیں۔

ریحان حنیف نے کہا کہ بندرگاہوں، فیکٹریوں اور مارکیٹس میں خام مال اور تیار مال کی ترسیل شدید متاثر ہے، برآمدی سرگرمیاں رکنے سے زرمبادلہ کے ذخائر پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔

ریحان حنیف نے کہا کہ حکومت 8 دسمبر سے شروع ہونے والی ہڑتال کا فوری نوٹس لے، حکومت ٹرانسپورٹرز کو درپیش مسائل سنے اور ان کے جائز مطالبات تسلیم کرے، موجودہ خراب معاشی صورتحال میں ملک طویل ہڑتالوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، قومی مفاد میں ہڑتال کا فوری خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔
