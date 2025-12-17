ملتان، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو اغواء کی کوشش ناکام

ملتان:
ملتان میں نامعلوم مسلح افراد نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد ذیشان کو اغواء کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد ذیشان کے مطابق چار گاڑیوں میں سوار تقریباً 15 مسلح افراد ان کی رہائش گاہ ملتان ہومز پہنچے اور زبردستی گھر میں داخل ہوگئے۔
انہوں نے بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمروں میں مسلح افراد کی مشکوک نقل و حرکت دیکھ کر وہ عقبی دروازے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوگئے۔
محمد ذیشان کا کہنا ہے کہ اغواء کاروں نے ان کے اہلِ خانہ کو ڈرایا دھمکایا اور ان کی موجودگی کے بارے میں پوچھتے رہے۔
انہوں نے بتایا کہ اغواء کی کوشش کے دوران ملزمان نے ان کے دوست علی کو محمد ذیشان سمجھ کر اغواء کیا تاہم بعد ازاں غلط شناخت کا علم ہونے پر کچھ فاصلے پر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر این سی سی آئی اے محمد ذیشان نے بتایا کہ وہ اپنے ادارے میں ریجن کے اہم کیسز کے انکوائری آفیسر بھی ہیں اور واقعے سے متعلق اپنے ادارے کے اعلیٰ افسران کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اغواء کی کوشش میں شامل کچھ افراد نقاب پوش تھے جبکہ بعض نے اپنی شناخت ظاہر کر رکھی تھی۔
محمد ذیشان نے مزید کہا کہ انہیں تاحال اغواء کی کوشش کے محرکات اور ملوث افراد کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔