ملتان، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو اغواء کی کوشش ناکام

اغواء کی کوشش میں شامل کچھ افراد نقاب پوش تھے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر

ویب ڈیسک December 17, 2025
facebook whatsup
ملتان:

ملتان میں نامعلوم مسلح افراد نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد ذیشان کو اغواء کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد ذیشان کے مطابق چار گاڑیوں میں سوار تقریباً 15 مسلح افراد ان کی رہائش گاہ ملتان ہومز پہنچے اور زبردستی گھر میں داخل ہوگئے۔

انہوں نے بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمروں میں مسلح افراد کی مشکوک نقل و حرکت دیکھ کر وہ عقبی دروازے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوگئے۔

محمد ذیشان کا کہنا ہے کہ اغواء کاروں نے ان کے اہلِ خانہ کو ڈرایا دھمکایا اور ان کی موجودگی کے بارے میں پوچھتے رہے۔

انہوں نے بتایا کہ اغواء کی کوشش کے دوران ملزمان نے ان کے دوست علی کو محمد ذیشان سمجھ کر اغواء کیا تاہم بعد ازاں غلط شناخت کا علم ہونے پر کچھ فاصلے پر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر این سی سی آئی اے محمد ذیشان نے بتایا کہ وہ اپنے ادارے میں ریجن کے اہم کیسز کے انکوائری آفیسر بھی ہیں اور واقعے سے متعلق اپنے ادارے کے اعلیٰ افسران کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اغواء کی کوشش میں شامل کچھ افراد نقاب پوش تھے جبکہ بعض نے اپنی شناخت ظاہر کر رکھی تھی۔

محمد ذیشان نے مزید کہا کہ انہیں تاحال اغواء کی کوشش کے محرکات اور ملوث افراد کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

 Dec 17, 2025 01:35 AM |
سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

 Dec 17, 2025 01:36 AM |
وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

 Dec 16, 2025 11:45 PM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں کم عمر شادی کے خاتمے کیلیے فوری قانون سازی کا مطالبہ

Express News

کوئٹہ: ایک ارب 38 کروڑ مالیت کی منشیات، اسمگل شدہ سامان، گاڑیاں ضبط

Express News

جہانگیر سے نورجہاں تک، شاہدرہ کمپلیکس ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

کراچی میں ڈکیتوں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، 18 سالہ نوجوان مزاحمت پر قتل

Express News

گھوٹکی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 14 مغوی مسافر بازیاب

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع؛ ملازمین کی پنشن سے متعلق اہم فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو