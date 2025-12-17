شدید دھند اور حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند

قومی شاہراہ پر شدید دھند چھائی ہوئی ہے اور حد نگاہ 0 سے 100 میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے

ویب ڈیسک December 17, 2025
facebook whatsup
لاہور:

شدید دھند کے باعث مختلف موٹرویز اور قومی شاہراہوں پر حدِ نگاہ انتہائی کم ہونے کے پیش نظر موٹروے پولیس نے حفاظتی اقدامات کے تحت متعدد سڑکیں بند کر دی ہیں۔

ترجمان موٹروے پولیس سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق موٹروے ایم ٹو لاہور سے ہرن مینار تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔

اسی طرح موٹروے ایم تھری فیض پور سے رجانہ تک جبکہ موٹروے ایم فور پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک شدید دھند کے باعث بند ہے۔

ترجمان کے مطابق موٹروے ایم فائیو بھی ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔

انہوں نے بتایا کہ قومی شاہراہ پر مانگا منڈی، پتوکی، اوکاڑہ، ساہیوال، کسوال، اقبال نگر، چیچہ وطنی، میاں چنوں، خانیوال، ملتان، بستی ملوک، لودھراں، بہاولپور، احمد پور شرقیہ، رحیم یار خان اور صادق آباد میں شدید دھند چھائی ہوئی ہے جہاں حدِ نگاہ 0 سے 100 میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔

سید عمران احمد نے خبردار کیا کہ دھند کے دوران لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث بن سکتی ہے۔

انہوں نے روڈ یوزرز کو لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کرنے، تیز رفتاری سے گریز کرنے اور آگے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی۔

ترجمان کے مطابق شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور ممکن ہو تو دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔

انہوں نے بتایا کہ دھند کے دوران صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کا وقت نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس کا لازمی استعمال کریں۔

مزید رہنمائی اور مدد کے لیے موٹروے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

 Dec 17, 2025 01:35 AM |
سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

 Dec 17, 2025 01:36 AM |
وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

وی لاگ بنانا ہی بھول گیا تھا، ڈکی بھائی کا اعتراف

 Dec 16, 2025 11:45 PM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں کم عمر شادی کے خاتمے کیلیے فوری قانون سازی کا مطالبہ

Express News

کوئٹہ: ایک ارب 38 کروڑ مالیت کی منشیات، اسمگل شدہ سامان، گاڑیاں ضبط

Express News

جہانگیر سے نورجہاں تک، شاہدرہ کمپلیکس ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

کراچی میں ڈکیتوں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، 18 سالہ نوجوان مزاحمت پر قتل

Express News

گھوٹکی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 14 مغوی مسافر بازیاب

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع؛ ملازمین کی پنشن سے متعلق اہم فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو