شدید دھند اور حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند

لاہور:
شدید دھند کے باعث مختلف موٹرویز اور قومی شاہراہوں پر حدِ نگاہ انتہائی کم ہونے کے پیش نظر موٹروے پولیس نے حفاظتی اقدامات کے تحت متعدد سڑکیں بند کر دی ہیں۔
ترجمان موٹروے پولیس سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق موٹروے ایم ٹو لاہور سے ہرن مینار تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔
اسی طرح موٹروے ایم تھری فیض پور سے رجانہ تک جبکہ موٹروے ایم فور پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک شدید دھند کے باعث بند ہے۔
ترجمان کے مطابق موٹروے ایم فائیو بھی ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔
انہوں نے بتایا کہ قومی شاہراہ پر مانگا منڈی، پتوکی، اوکاڑہ، ساہیوال، کسوال، اقبال نگر، چیچہ وطنی، میاں چنوں، خانیوال، ملتان، بستی ملوک، لودھراں، بہاولپور، احمد پور شرقیہ، رحیم یار خان اور صادق آباد میں شدید دھند چھائی ہوئی ہے جہاں حدِ نگاہ 0 سے 100 میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔
سید عمران احمد نے خبردار کیا کہ دھند کے دوران لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث بن سکتی ہے۔
انہوں نے روڈ یوزرز کو لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کرنے، تیز رفتاری سے گریز کرنے اور آگے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی۔
ترجمان کے مطابق شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور ممکن ہو تو دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔
انہوں نے بتایا کہ دھند کے دوران صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کا وقت نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس کا لازمی استعمال کریں۔
مزید رہنمائی اور مدد کے لیے موٹروے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔