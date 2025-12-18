کووڈ-19 کی ویکسین حاملہ خواتین کو پیچیدگیوں سے بچاتی ہے: تحقیق

جو حاملہ خاتین کووڈ-19 کی ویکسین لگواتی ہیں ان کے بچوں کی پیدائش قبل از وقت ہونے کا خطرہ کم ہوجاتا ہے: تحقیق

ویب ڈیسک December 18, 2025
ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ وہ حاملہ خواتین جو کووڈ-19 کی ویکسین لگواتی ہیں ان کے بچوں کی پیدائش قبل از وقت ہونے کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔

جرنل آف دی امیریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی تحقیق میں ویکسی نیشن کا تعلق حاملہ خواتین کے اسپتال یا آئی سی یو میں داخلے کے امکانات میں کمی سے بھی پایا گیا۔

تحقیق کی سینئر محقق ڈاکٹر ڈیبرا مومی کا کہنا تھا کہ تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ کووڈ-19 ویکسی نیشن حاملہ خواتین اور ان کے بچوں کو پیچیدگیوں سے بچاتی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ وائرس کی شکل بدل جاتی ہے، لیکن ویکسی نیشن ماں اور بچے دونوں کو پیچیدگی سے بچاتی ہے۔

محققین کے مطابق مطالعے میں مجموعی طور پر 20 ہزار کے قریب حمل کے نتائج کو شامل کیا گیا۔
