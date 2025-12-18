ایمازون اور اوپن اے آئی کے درمیان اربوں ڈالر کے معاہدے کا امکان

ممکنہ ڈیل کی صورت میں آرٹیفیشل انٹیلی جنس کمپنی کی مالیت 500 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی

ویب ڈیسک December 18, 2025
تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مشہور کمپنی ایمازون کی اے آئی چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی کی مالک کمپنی اوپن اے آئی سے سرمایہ کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ ممکنہ ڈیل کی صورت میں آرٹیفیشل انٹیلی جنس کمپنی کی مالیت 500 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔

کمپنی سے تعلق رکھنے والے ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایمازون ممکنہ طور پر اوپن اے آئی میں 10 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کر سکتی ہے۔ تاہم، دونوں کمپنیوں کے درمیان بات ابھی حتمی مراحل میں نہیں پہنچی ہے۔

ممکنہ ڈیل کمپنیوں کی کمپیوٹنگ پاور کے لیے اے آئی سیکٹر کی نہ رکنے والی طلب کو واضح کرتی ہے۔

رواں برس این ویڈیا اور اوریکل جیسی کمپنیاں بھی اوپن اے آئی کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے دستخط کر چکی ہیں۔
