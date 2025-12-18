تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مشہور کمپنی ایمازون کی اے آئی چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی کی مالک کمپنی اوپن اے آئی سے سرمایہ کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ ممکنہ ڈیل کی صورت میں آرٹیفیشل انٹیلی جنس کمپنی کی مالیت 500 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔
کمپنی سے تعلق رکھنے والے ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایمازون ممکنہ طور پر اوپن اے آئی میں 10 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کر سکتی ہے۔ تاہم، دونوں کمپنیوں کے درمیان بات ابھی حتمی مراحل میں نہیں پہنچی ہے۔
ممکنہ ڈیل کمپنیوں کی کمپیوٹنگ پاور کے لیے اے آئی سیکٹر کی نہ رکنے والی طلب کو واضح کرتی ہے۔
رواں برس این ویڈیا اور اوریکل جیسی کمپنیاں بھی اوپن اے آئی کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے دستخط کر چکی ہیں۔