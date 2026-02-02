ایک ہی ٹکٹ سے متعدد انعام جیتنے والا امریکی شہری

امریکی شہری نے ایک ٹکٹ سے مجموعی طور پر ایک لاکھ ڈالر کی انعامی رقم جیتی

ویب ڈیسک February 02, 2026
امریکا میں ایک شخص کو ان کے والد کی لاٹری کا ٹکٹ تحفتہً دینے کی روایت نے ایک لاکھ ڈالر کا انعام جتوا دیا۔

امریکی ریاست اوہائیو کے شہر کولمبس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص (جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا) نے بتایا کہ ان کے والد کی کرسمس پر لاٹری کے ٹکٹ تحفے میں دینے کی روایت نے ان ایک لاکھ ڈالر کا انعام جتوادیا۔

انعام جیتنے والے کھلاڑی نے بتایا کہ ان کا پہلے 10 ہزار ڈالر کا انعام نکلا لیکن بعد ازاں اس ہی ٹکٹ پر 10 ہزار ڈالر ک مزید انعام نکلے۔

انہوں نے اس ٹکٹ سے مجموعی طور پر ایک لاکھ ڈالر کی انعامی رقم جیتی۔
