ایس آئی ایف سی کا پاکستان کے ڈیری سیکٹر کیلئے تاریخی اقدام

امریکا اور برازیل سے اعلیٰ نسل کے مویشیوں کی کھیپ گذشتہ عرصے میں پاکستان لائی گئی

ویب ڈیسک February 02, 2026
ایس آئی ایف سی پاکستان کے لائیوسٹاک شعبہ کو جدید انداز پر استوار کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے 

گرین کارپوریٹ لائیوسٹاک انیشیٹو (جی سی ایل آئی)جدید بریڈنگ ٹیکنالوجی، جینیاتی بہتری، اور مختلف تربیتی پروگراموں کے ذریعے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔  

تفصیلات کے مطابق جی سی ایل آئی کے تحت امریکا اور برازیل سے اعلیٰ نسل کے مویشیوں کی کھیپ گذشتہ عرصے میں پاکستان لائی گئی۔ جبکہ دوسری جانب فون گرو نے لائیو اسٹاک میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائی جس سے پیداواری صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔

لمز گرین پاکستان انیشیٹو سے تعلق رکھنے والے فضیل ارشد کے مطابق گرین پاکستان انیشیٹو پاکستان میں زرعی انقلاب کے لیے کوشاں ہے اور گوشت و دودھ کی پیداوار بڑھانے پر شب و روز کام جاری ہے۔ 

انہوں نے بتایا کہ جی سی ایل آئی نے ملک میں دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے اعلیٰ نسل کے جانور امپورٹ کیے ہیں۔

ہیڈ آف میٹ پروسیسنگ اینڈ ایکسپورٹ، نوید اقبال کے مطابق ایس آئی ایف سی کی انتھک محنت اور کاروباری حکمت عملی سے میٹ ایکسپورٹ 9 ممالک سے بڑھ کر 13 ممالک تک پہنچ گئی،جس سے عالمی منڈی میں پاکستان کی تجارتی ساکھ مضبوط ہوئی۔

نوید اقبال نے کہا کہ خلیجی ممالک کو میٹ ایکسپورٹ سے بڑے پیمانے پر کاروباری مواقع اور فارن ایکسچینج میں نمایاں اضافہ ممکن ہوگا۔ دو طرفہ تجارت اور میٹ ایکسپورٹ سے کسانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونگے اور ملک میں معاشی خوشحالی کی راہیں کھول رہے ہیں۔
