کراچی، پولیو مہم کی فول پروف سیکیورٹی کیلیے 7 ہزار سے زائد پولیس اہلکار تعینات

کراچی:
شہر قائد میں 2 تا 8 فروری 2026 جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنانے کیلئے جامع اور فول پروف سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا گیا ہے۔
ترجمان کراچی پولیس کے مطابق پولیو ٹیموں اور ورکرز کے تحفظ کیلئے شہر بھر میں 7 ہزار 703 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔
سیکیورٹی پلان کے تحت لیڈی پولیس اہلکاروں کی بھی بڑی تعداد تعینات کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے ایسٹ زون میں 2724، ویسٹ زون میں 2908 جبکہ ساؤتھ زون میں 2071 پولیس اہلکار پولیو مہم کے دوران فرائض انجام دیں گے۔
ترجمان کے مطابق پولیس چیف نے تمام زونل افسران کو واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی انتظامات کی براہِ راست نگرانی کو یقینی بنائیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کیلئے فوری اقدامات کریں۔
کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ پولیو مہم کے دوران بچوں اور پولیو ورکرز کی حفاظت اولین ترجیح ہے، اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس موذی مرض کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے۔