کراچی، پولیو مہم کی فول پروف سیکیورٹی کیلیے 7 ہزار سے زائد پولیس اہلکار تعینات

سیکیورٹی پلان کے تحت لیڈی پولیس اہلکاروں کی بھی بڑی تعداد تعینات کی گئی ہے

اسٹاف رپورٹر February 02, 2026
facebook whatsup
فوٹو: بی بی سی
کراچی:

شہر قائد میں 2 تا 8 فروری 2026 جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنانے کیلئے جامع اور فول پروف سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا گیا ہے۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق پولیو ٹیموں اور ورکرز کے تحفظ کیلئے شہر بھر میں 7 ہزار 703 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔

سیکیورٹی پلان کے تحت لیڈی پولیس اہلکاروں کی بھی بڑی تعداد تعینات کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے ایسٹ زون میں 2724، ویسٹ زون میں 2908 جبکہ ساؤتھ زون میں 2071 پولیس اہلکار پولیو مہم کے دوران فرائض انجام دیں گے۔

ترجمان کے مطابق پولیس چیف نے تمام زونل افسران کو واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی انتظامات کی براہِ راست نگرانی کو یقینی بنائیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کیلئے فوری اقدامات کریں۔

کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ پولیو مہم کے دوران بچوں اور پولیو ورکرز کی حفاظت اولین ترجیح ہے، اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس موذی مرض کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اردو زبان کے عظیم ادیب انتظار حسین کی آج 10 ویں برسی منائی جا رہی ہے

اردو زبان کے عظیم ادیب انتظار حسین کی آج 10 ویں برسی منائی جا رہی ہے

 Feb 02, 2026 12:41 AM |
ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

 Feb 01, 2026 06:54 PM |
روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

 Feb 01, 2026 02:57 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سے ملاقات کی طے

Express News

لاہور؛ بچے کا مین ہول میں گرنے کا ایک اور واقعہ، سی سی ٹی وی فوٹیج منظرعام پر آگئی

Express News

امن و امان کو خطرہ، 180 افراد کے نام 3 ایم پی او فہرست میں شامل، نوٹیفیکیشن جاری

Express News

پنجاب میں 4 روزہ چھٹیاں، وزیراعلیٰ مریم نواز کا عوام کو اہم پیغام

Express News

امیرجماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا اعلان

Express News

بےضابطگییوں اور نیلامی میں ہیرپھیر  کی محکموں کو خود تحقیقات کرنے کا اختیار دے دیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو