بھکر، سی سی ڈی پولیس پر مسلح حملہ، تین اہلکار زخمی، فائرنگ سے کمسن بچی بھی جاں بحق

تینوں زخمی اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

ویب ڈیسک February 02, 2026
بھکر:

کمسن بچی کے قتل میں مطلوب اشتہاری ملزم کی گرفتاری کیلئے جانے والی سی سی ڈی پولیس ٹیم پر مسلح ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں تین پولیس افسران شدید زخمی ہو گئے جبکہ فائرنگ کی زد میں آ کر معصوم بچی مہک زہرا جاں بحق ہو گئی۔

ترجمان سی سی ڈی بھکر کے مطابق سی سی ڈی پولیس نے مخبر کی اطلاع پر اشتہاری ملزم افتخار پٹھان اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے ایک گھر پر چھاپہ مارا جہاں ملزمان نے پناہ لے رکھی تھی۔ چھاپے کے دوران ملزمان نے شدید مزاحمت کی اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔

فائرنگ کے نتیجے میں انسپکٹر عبدالستار کھچی (انچارج سی سی ڈی صدر سرکل)، ایس ایچ او سی سی ڈی بھکر انسپکٹر عثمان سلطان اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر مختیار حسین شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ترجمان کے مطابق پولیس کارروائی پر مشتعل ہو کر اشتہاری ملزم افتخار پٹھان نے اسی گھر میں موجود کمسن بچی مہک زہرا کو فائرنگ کر کے ناحق قتل کر دیا۔

بتایا گیا ہے کہ ملزم نے یہ سنگین قدم اس رنج اور غصے میں اٹھایا کہ اہلِ خانہ نے اس کی موجودگی کی اطلاع پولیس کو کیوں دی۔

واقعے کے بعد ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی گرفتاری کیلئے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ اشتہاری ملزم افتخار پٹھان اور اس کے ساتھیوں کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
