غزہ میں امداد پر نئی پابندی: اسرائیل نے ’ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز‘ کو کام کرنے سے روک دیا

ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اسرائیلی فیصلے کو غزہ میں امدادی کام روکنے کا بہانہ قرار دیا ہے

ویب ڈیسک February 02, 2026
facebook whatsup

غزہ: اسرائیل نے بین الاقوامی امدادی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز (ایم ایس ایف) کو غزہ میں اپنی سرگرمیاں روکنے کا حکم دے دیا ہے۔

اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز غزہ میں کام کرنے والے اپنے مقامی عملے کی مکمل فہرست فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کے باعث تنظیم کو علاقے میں کام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

اسرائیلی حکام کے مطابق ان کے زیرِ کنٹرول علاقوں میں کام کرنے والی تمام امدادی تنظیموں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی تفصیلات فراہم کریں، اور اس شرط پر عمل نہ کرنے کی صورت میں امدادی سرگرمیاں بند کر دی جائیں گی۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان سمیت مسلم ممالک کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کی مذمت

Express News

غزہ کیلئے جزوی ریلیف؟ اسرائیل نے رفح کراسنگ محدود طور پر کھول دی

Express News

جنگ بندی کی خلاف ورزی، اسرائیلی حملوں میں غزہ میں 32 فلسطینی شہید

دوسری جانب ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اسرائیلی فیصلے کو غزہ میں امدادی کام روکنے کا بہانہ قرار دیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے اور امدادی اداروں کو ناممکن فیصلوں پر مجبور کیا جا رہا ہے۔

ایم ایس ایف کے مطابق اس اقدام سے غزہ میں پہلے سے سنگین انسانی بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اردو زبان کے عظیم ادیب انتظار حسین کی آج 10 ویں برسی منائی جا رہی ہے

اردو زبان کے عظیم ادیب انتظار حسین کی آج 10 ویں برسی منائی جا رہی ہے

 Feb 02, 2026 12:41 AM |
ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

 Feb 01, 2026 06:54 PM |
روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

 Feb 01, 2026 02:57 PM |

متعلقہ

Express News

غزہ کیلئے جزوی ریلیف؟ اسرائیل نے رفح کراسنگ محدود طور پر کھول دی

Express News

فرانس میں بچوں کے دودھ میں زہریلے مواد کا انکشاف، سخت پابندیاں عائد کردی گئیں

Express News

ڈنمارک کے فوجیوں کی توہین؟ ٹرمپ کے خلاف ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے

Express News

جنگ بندی کی خلاف ورزی، اسرائیلی حملوں میں غزہ میں 32 فلسطینی شہید

Express News

اڈانی تنازع نے بھارتی حکومت کو عالمی سطح پر مشکل میں ڈال دیا

Express News

طالبان کیلئے نیا سفارتی جھٹکا، آسٹریلیا نے افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو