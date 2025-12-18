امریکا: سیریل ریکارڈ ساز کی بیٹے کیساتھ ایک اور ریکارڈ کی کوشش

ڈیوڈ رش اس سے پہلے بھی اپنے ایک اور بیٹے کے ساتھ ریکارڈ بنا چکے ہیں

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

سیریل ریکارڈ شکن ڈیوڈ رش نے اپنے نو سالہ بیٹے جیریمی کے ساتھ کم وقت میں سینڈوچ بنا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ پر نظریں جما لیں۔

امریکی ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش بیٹے کے ساتھ دو کی ٹیم بنا کر کم وقت میں سینڈوچ بنایا۔ اس کوشش میں ڈیوڈ رش کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی جبکہ بیٹا جیریمی ہاتھ استعمال کیے بغیر ڈیوڈ رش کو ہدایت دے رہا تھا۔

 

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان کے سلطان گولڈن نے تیز ترین ریورس کار دوڑانے کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا

Express News

ہیری بروک کا دی ہنڈریڈ میں 4 لاکھ 70 ہزار پاؤنڈز کا ریکارڈ معاہدہ

Express News

بھارتی ٹیم نے ایک اور بدترین ریکارڈ اپنے نام کر لیا

ڈیوڈ رش کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا ریکارڈ کی اس کوشش میں ان کی آنکھیں بنا ہوا تھا۔ ایک ساتھ انہوں نے اکائی کی طرح کام کیا۔

جوڑے نے 36.5 سیکنڈ میں سینڈوچ بنا کر ریکارڈ پر نظریں جما لیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 40.17 سیکنڈ میں سینڈوچ بنا کر قائم کیا گیا تھا۔

ریکارڈ کی کوشش کے شواہد گینیز ورلڈ ریکارڈز میں جمع کرا دیے گئے ہیں اور جلد ہی ادارہ ریکارڈ کی تصدیق کرے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |
فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

 Dec 17, 2025 12:34 AM |
اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

 Dec 17, 2025 09:18 PM |

متعلقہ

Express News

مصر میں 4500 سال قدیم عبادت گاہ دریافت

Express News

جاپان میں خاتون نے اے آئی پارٹنر سے شادی کرلی

Express News

تیز رفتار ایسکلیٹر پر رولر کوسٹر کے مزے، طلبا کے ہوش اڑ گئے

Express News

کیا آپ کو اس تصویر میں چھپکلی نظر آرہی ہے؟

Express News

چین: فیشل ریکاگنیشن مشین کو دھوکا دینے والے ملازمین پکڑے گئے

Express News

امریکا میں بغیر ڈرائیور چلنے والی ٹیکسی میں بچے کی پیدائش

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو