سیریل ریکارڈ شکن ڈیوڈ رش نے اپنے نو سالہ بیٹے جیریمی کے ساتھ کم وقت میں سینڈوچ بنا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ پر نظریں جما لیں۔
امریکی ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش بیٹے کے ساتھ دو کی ٹیم بنا کر کم وقت میں سینڈوچ بنایا۔ اس کوشش میں ڈیوڈ رش کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی جبکہ بیٹا جیریمی ہاتھ استعمال کیے بغیر ڈیوڈ رش کو ہدایت دے رہا تھا۔
ڈیوڈ رش کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا ریکارڈ کی اس کوشش میں ان کی آنکھیں بنا ہوا تھا۔ ایک ساتھ انہوں نے اکائی کی طرح کام کیا۔
جوڑے نے 36.5 سیکنڈ میں سینڈوچ بنا کر ریکارڈ پر نظریں جما لیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 40.17 سیکنڈ میں سینڈوچ بنا کر قائم کیا گیا تھا۔
ریکارڈ کی کوشش کے شواہد گینیز ورلڈ ریکارڈز میں جمع کرا دیے گئے ہیں اور جلد ہی ادارہ ریکارڈ کی تصدیق کرے گا۔