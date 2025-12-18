ٹرمپ انتظامیہ کا بڑا فیصلہ: افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا بھی معطل کردیا

وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اسکریننگ، معلومات کے تبادلے اور سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا ہے

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے افغانستان کی بگڑتی سیکیورٹی صورتحال اور شدت پسندی کے خدشات کے پیشِ نظر افغان شہریوں کے لیے امیگریشن پالیسی مزید سخت کر دی ہے۔

امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نئے صدارتی حکم کے تحت افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا (SIV) سے متعلق حفاظتی استثنیٰ ختم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مترجمین اور دیگر اہل افراد بھی اس سہولت سے محروم ہو گئے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق افغانستان ان ممالک میں شامل ہے جن پر مکمل سفری پابندیوں کے ساتھ امیگریشن چینلز مزید محدود کیے گئے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ طالبان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا

Express News

بگرام ایئر بیس پر طالبان کا بڑا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگیا، واشنگٹن پوسٹ کا تہلکہ خیز انکشاف

Express News

طالبان اور افغان اولمپک کمیٹی مذاکرات؛ خواتین کھلاڑیوں کیلیے ممکنہ پیش رفت کی امید

وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اسکریننگ، معلومات کے تبادلے اور سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق حالیہ ایک واقعے کے بعد پابندیوں میں مزید سختی کی گئی، جس میں ایک افغان نژاد فرد پر سنگین جرائم کے الزامات سامنے آئے۔

اسی تناظر میں امریکی حکام نے افغان شہریوں کی امیگریشن، شہریت اور گرین کارڈ سے متعلق درخواستوں پر بھی عارضی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ عالمی سطح پر بھی افغان شہریوں کے حوالے سے احتیاط بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔

حالیہ دنوں میں جرمنی نے پناہ گزین پروگرام معطل کیا، برطانیہ نے سخت ٹریول ایڈوائزری جاری کی، جبکہ آسٹریلیا نے بھی افغان شہریوں کے لیے پابندیوں میں اضافہ اور سفارتی سطح پر اقدامات کا عندیہ دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |
فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

 Dec 17, 2025 12:34 AM |
اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

 Dec 17, 2025 09:18 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت؛ مسلم ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بہار کے وزیراعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج

Express News

سڈنی حملہ آوروں نے فلپائن میں کوئی عسکری تربیت حاصل نہیں کی، منیلا نے الزامات کو مسترد کردیا

Express News

سڈنی دہشتگردی: حملہ آور ساجد اکرم کے بھارتی پاسپورٹ کی تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

آپریشن سندور کے پہلے دن ہی بھارت ہار گیا تھا، سابق وزیراعلیٰ مہاراشٹرا کا اعتراف

Express News

ایران میں بس الٹنے کا خوفناک حادثہ، 13 ہلاک اور متعدد زخمی

Express News

سڈنی بونڈی بیچ حملہ: بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہوگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو