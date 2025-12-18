وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کیخلاف اشتہاری کی کارروائی شروع

عدالت نے ملزمان کو پیش ہونے کے لیے نوٹسز کے ذریعے آخری موقع دے دیا

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر ملزمان کے خلاف اشتہاری کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق عدالت کے احکامات پر جوڈیشل کمپلیکس سمیت مختلف مقامات پر ملزمان کی طلبی کے نوٹسز آویزاں کر دیے گئے ہیں، جن میں انہیں فوری طور پر عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔

عدالتی نوٹسز کے مطابق سہیل آفریدی، مینا خان، امجد خان، شفیع اللہ جان اور امجد آفریدی کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ ملزمان عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے یا روپوش ہیں، جس کے باعث عدالت نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت خیبرپختونخوا اسمبلی کے 5 اراکین اشتہاری قرار

انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے آویزاں کیے گئے نوٹسز میں واضح کیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی، شفیع اللہ اور دیگر تمام نامزد ملزمان عدالت میں پیش ہوں۔ نوٹسز میں یہ بھی درج ہے کہ ملزمان کی پیشی کے حوالے سے یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے تاکہ وہ عدالت کے سامنے حاضر ہو کر اپنا مؤقف پیش کر سکیں۔

عدالت کی جانب سے جاری نوٹسز میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر سیکشن 87 کے تحت جاری کارروائی کے دوران ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے تو انہیں باقاعدہ طور پر اشتہاری قرار دے دیا جائے گا۔ عدالتی حکام کے مطابق نوٹسز کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |
فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

 Dec 17, 2025 12:34 AM |
اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

 Dec 17, 2025 09:18 PM |

متعلقہ

Express News

ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کو مختلف منصوبوں کیلیے 70 کروڑ ڈالرز دینے کی یقین دہانی

Express News

جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

Express News

تیز ترین امیگریشن، ای گیٹس ایئرپورٹ کے کس حصے میں نصب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد؛ امریکی سفارت خانے کا جعلی اہلکار بن کر فراڈ کرنیوالا افغان شہری گرفتار

Express News

مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر وزیراعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کردیا

Express News

بھارت میں نقاب کی بے حرمتی پر حافظ نعیم کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو