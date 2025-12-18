حیدرآباد، پھلیلی پولیس کا منشیات فروشوں سے مقابلہ، دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup
حیدرآباد:

پھلیلی پولیس نے دورانِ گشت گڈس ناکہ روڈ پر موٹر سائیکل سوار منشیات فروشوں (آئس ڈیلرز) کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے بعد دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق مقابلے کے دوران ملزمان کا ایک ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت حمیر علی ولد میر محمد ہالیپوٹو ساکن ٹنڈو آغا، حیدرآباد اور کاوش ولد مشتاق علی رند ساکن اللہداد چند گوٹھ کے نام سے ہوئی ہے۔

پولیس کے مطابق گرفتار دونوں زخمی ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی 30 بور کے دو پستول برآمد کیے گئے ہیں۔

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |
فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

 Dec 17, 2025 12:34 AM |
اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

 Dec 17, 2025 09:18 PM |

متعلقہ

Express News

سکھر، گڈو کشمور روڈ پر مسافر کوچ حملے کا مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک

Express News

کراچی، سرجانی ٹاؤن میں گھر سے خاتون کی تشدد زدہ لاش برآمد

Express News

کراچی: مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، خاتون سمیت دو افراد زخمی

Express News

حیدرآباد، نسوار کے بیوپاری کو زبردستی لے جانے کا معمہ حل، گرفتاری ایف آئی اے کی نکلی

Express News

کراچی، رکشہ اسٹینڈ تنازعہ پر ایم کیو ایم کے جوائنٹ یو سی انچارج کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا

Express News

داتا دربار پولیس کی بڑی کارروائی، گھروں میں نقب زنی کرنے والے ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو