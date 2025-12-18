ملک بھر میں اسمگلنگ کیخلاف بڑا کریک ڈاؤن؛ 77 لاکھ سے زائد کی منشیات برآمد

مختلف کارروائیوں میں 33 کلو سے زائد منشیات برآمد کرکے خاتون سمیت ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

ملک بھر میں اسمگلنگ کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کے دوران 77 لاکھ روپے سے زائد کی منشیات برآمد کرلی گئی۔

ترجمان اے این ایف کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 3  کارروائیوں کے دوران خاتون سمیت 2ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جب کہ ان کارروائیوں میں مجموعی طور پر 77 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 33.62 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی ہیں۔

پہلی کارروائی علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر کی گئی، جہاں جدہ جانے والے ایک مسافر کے سامان کی تلاشی کے دوران کپڑوں میں جذب کی گئی 14.912 کلو گرام آئس برآمد ہوئی۔ اے این ایف حکام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور ملزم کو حراست میں لے لیا۔

دوسری کارروائی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کے کارگو شیڈ میں عمل میں لائی گئی، جہاں فلپائن جانے والے ایک پارسل کی جانچ پڑتال کے دوران کپڑوں میں جذب کی گئی 13.350 کلو گرام آئس برآمد کی گئی۔ اے این ایف حکام کے مطابق یہ منشیات بیرون ملک اسمگل کی جا رہی تھی، تاہم خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے نتیجے میں اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔

تیسری کارروائی ترنول ٹول پلازہ راولپنڈی کے قریب کی گئی، جہاں مسافر خاتون کے قبضے سے 4.800 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ حکام کے مطابق خاتون منشیات ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے بروقت کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔

ترجمان نے بتایا کہ تمام کارروائیوں میں برآمد ہونے والی منشیات قبضے میں لے لی گئی ہیں اور ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

اے این ایف کا کہنا ہے کہ منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رہیں گی اور اس مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت اقدامات کیے جائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

بھارتی فلم دھرندھر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا کیس، آج کی سماعت میں کیا ہوا؟

 Dec 17, 2025 11:59 PM |
فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

فلم دھریندر میں شامل اداکارہ کا انڈسٹری میں دباؤ سے متعلق انکشاف

 Dec 17, 2025 12:34 AM |
اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

اداکارہ میرب علی نے وکالت کی تعلیم مکمل کرلی، گریجویشن پارٹی کی تصاویر وائرل

 Dec 17, 2025 09:18 PM |

متعلقہ

Express News

ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کو مختلف منصوبوں کیلیے 70 کروڑ ڈالرز دینے کی یقین دہانی

Express News

جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

Express News

تیز ترین امیگریشن، ای گیٹس ایئرپورٹ کے کس حصے میں نصب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد؛ امریکی سفارت خانے کا جعلی اہلکار بن کر فراڈ کرنیوالا افغان شہری گرفتار

Express News

مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر وزیراعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کردیا

Express News

بھارت میں نقاب کی بے حرمتی پر حافظ نعیم کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو