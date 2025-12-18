ایس آئی ایف سی کے تعاون سے قومی بلڈ ٹرانسفیوژن پالیسی کے نفاذ کا تاریخی اقدام

یہ تاریخی اقدام پاکستان کے  شعبہِ صحت  میں جدت اور خود انحصاری کیلئے ایس آئی ایف سی کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے

ایس آئی ایف سی کی انتھک کاوشوں سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار  قومی بلڈ ٹرانسفیوژن پالیسی کو وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد نافذ العمل کر دیا گیا۔

قومی بلڈ ٹرانسفیوژن  پالیسی کو ایس آئی ایف سی  نے بین الوزارتی اور بین الصوبائی تعاون کے ساتھ بھرپور سہولت فراہم کی۔ صحت اور بائیوٹیک کے شعبہ میں انقلابی اقدام کے ذریعے ’’ پلازما فریکشینیشن ‘‘  کا طریقہ  متعارف کرایا گیا ہے جو پلازما کی تصنیع میں خود انحصاری لائے گا۔

یہ پالیسی پاکستان کو عالمی منڈیوں تک رسائی دینے میں مددگار ثابت ہو گی جس کے ذریعے پلازما سے ماخوذ مصنوعات کی برآمدی صلاحیت پیدا ہو گی۔

ڈاکٹر درناز جمال ،سیکرٹری بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی سندھ کے مطابق; ’ایس آئی ایف سی کے تعاون سے طویل مدت سے حل طلب پالیسی نافذالعمل ہوئی۔ یہ اقدام صحت کے شعبہ کو مضبوط بنانے کیلئے حکومت کی جامع حکمت عملی اور کوششوں کا مظہر ہے۔

بریگیڈیئر (ر) ڈاکٹر نزہت مشاہد ماہر ہیماٹالوجسٹ کے مطابق؛ ’’میں ایس آئی ایف سی ، تمام وزارتوں، صوبوں اور ماہرین  صحت کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہوں نے اس پالیسی کو وضع کرنے میں اپنی ماہرانہ رائے فراہم کی‘‘۔
