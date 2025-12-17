کشمیر بھارت کا نہیں، دہشت گردی بند کرو، پاکستان کا دو ٹوک جواب

نیویارک:
اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ جموں و کشمیر نہ کبھی بھارت کا حصہ تھا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔
یہ بات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی قونصلر گل قیصر سروانی نے بھارتی نمائندے کے بیان پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہی۔
پاکستانی قونصلر نے کہا کہ جموں و کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے اور اس کی حیثیت کو یکطرفہ بیانات سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ بھارت خود دہشت گردی کی کھلی سرپرستی کر رہا ہے اور بارہا پاکستان کے خلاف جارحانہ اقدامات کر چکا ہے، جو ایک روگ اسٹیٹ کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔
گل قیصر سروانی نے سلامتی کونسل کو آگاہ کیا کہ ایسے ناقابلِ تردید شواہد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں میں تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) اور بلوچ لبریشن آرمی (بی ایل اے) شامل ہیں، جو پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں میں ملوث رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف مسلسل جارحیت بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے جسے عالمی برادری کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔
پاکستانی قونصلر نے ایک بار پھر زور دیا کہ بھارت ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو فوری طور پر بند کرے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے۔
سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارتی بیانات پر ردعمل دیتے ہوئے گل قیصر سروانی نے کہا کہ بھارت جان بوجھ کر حقائق کو مسخ کر رہا ہے اور ایک بین الاقوامی معاہدے کی غلط تشریح پیش کی جا رہی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ سندھ طاس معاہدے کی کسی بھی شق میں یکطرفہ معطلی یا ترمیم کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔
پاکستانی نمائندے نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ طرزِ عمل کا نوٹس لے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔