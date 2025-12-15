ارجن رامپال نے اپنی گرل فرینڈ سے 6 سالہ تعلق کے بعد منگنی کی تصدیق کردی  

ارجن رامپال 2018 سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ان کی گرل فرینڈ کے دو بچے بھی ہیں۔

ویب ڈیسک December 15, 2025
facebook whatsup
فائل فوٹو: بھارتی میڈیا

بالی وڈ کی حالیہ پروپیگنڈا فلم ’دھرندر‘ میں پاکستان مخالف کردار ادا کرنے والی اداکار ارجن رامپال نے اپنی گرل فرینڈ گیبریلا ڈیمیٹریاڈیس سے 6 سالہ تعلق کے بعد منگنی کرنے کی تصدیق کردی۔

بالی وڈ فلم ’دھرندر‘، ’را ون‘، ’راجنیتی‘، اور ’اوم شانتی اوم‘ سمیت درجنوں فلموں میں اداکارہ کے جوہر دکھانے والے ارجن رامپال نے حال ہی میں اپنی گرل فرینڈ گیبریلا ڈیمیٹریاڈیس کے ہمراہ ریا چکرورتی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی اپنی ذاتی زندگی پر کھل کر بات کی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میزبان کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر اداکارہ نے اپنی گرل فریند گیبریلا ڈیمیٹریاڈیس کے ساتھ منگنی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ اعلان پہلی بار آپ کی پوڈ کاسٹ میں کررہے ہیں۔

اداکارہ وماڈل گیبریلا ڈیمیٹریاڈیس نے بھی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم نے اب تک شادی نہیں کی لیکن شادی کی تیاریاں جاری ہیں، کیا معلوم جلد ہی ہوجائے۔

یاد رہے کہ گیبریئیلا ڈیمیٹریاڈس کا تعلق جنوبی افریقا سے ہے اور انہوں نے محض 16 برس کی عمر میں ماڈلنگ کا آغاز کردیا تھا، وہ ماڈلنگ کے علاوہ وہ چند فلموں اور میوزک ویڈیوز میں بھی ادکاری کے جوہر دکھاچکی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارجن رامپال اور گیبریئیلا ڈیمیٹریاڈس 2018 سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں بھی ہیں، تاہم انہوں نے اب شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس سے قبل، ارجن رامپال نے ایک پوڈکاسٹ میں شادی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اور گیبریلا دونوں سمجھتے ہیں کہ ان کا رشتہ قانونی لیبل کے بغیر بھی مکمل ہے۔

واضح رہے کہ گیبریلا ڈیمیٹریاڈیس سے تعلق سے پہلے ارجن رامپال نے ماڈل مہر جیسیا سے 1998 میں شادی کی تھی جن سے اداکار کی دو بیٹیاں ہیں، تاہم 2018 میں دونوں کے درمیان علحیدگی ہوگئی تھی اور 2019 میں باضابطہ طلاق ہوگئی تھی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ارجن رامپال نے اپنی گرل فرینڈ سے 6 سالہ تعلق کے بعد منگنی کی تصدیق کردی  

ارجن رامپال نے اپنی گرل فرینڈ سے 6 سالہ تعلق کے بعد منگنی کی تصدیق کردی  

 Dec 15, 2025 11:28 AM |
شلپا شیٹی ایک اور مشکل میں پھنس گئی؟ بنگلورو پب میں ہنگامے کی تحقیقات شروع

شلپا شیٹی ایک اور مشکل میں پھنس گئی؟ بنگلورو پب میں ہنگامے کی تحقیقات شروع

 Dec 14, 2025 12:00 AM |
کیا ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی طلاق ہونے والی ہے؟ اداکار کا بیان سامنے آگیا

کیا ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی طلاق ہونے والی ہے؟ اداکار کا بیان سامنے آگیا

 Dec 14, 2025 02:57 PM |

متعلقہ

Express News

کیا ابھیشیک بچن اور ایشوریا رائے کی طلاق ہونے والی ہے؟ اداکار کا بیان سامنے آگیا

Express News

پانچ سو روپے ماہانہ کمانے والے کپل شرما اب کتنی دولت کے مالک ہیں؟، جان کر دنگ رہ جائیں گے

Express News

جہالت بہت زیادہ ہے، نعمان اعجاز کا وضو کے بیان پر تنقید کرنے والے صارفین کو جواب

Express News

ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شامل واحد پاکستانی فلم ’گھوسٹ اسکول‘ کی دلچسپ کہانی

Express News

سندھ حکومت کا دھرندھر کے جواب میں ’میرا لیاری فلم‘ ریلیز کرنے کا اعلان

Express News

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ ولن گھر میں مردہ پائے گئے؛ دی ماسک سے کامیابی سمیٹی تھی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو