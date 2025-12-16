پاکستان اسٹاک ایکسچینج  میں آج بھی ریکارڈ قائم، انڈیکس نئی بلند ترین سطح  پر

گزشتہ روز بھی مارکیٹ میں شاندار تیزی کے نتیجے میں انڈیکس نے نئی نفسیاتی سطح عبور کرلی تھی

اسٹاف رپورٹر December 16, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی بلندی کا ریکارڈ قائم ہوگیا، جس کے نتیجے میں انڈیکس نئی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔

بازار حصص   میں آج کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی خرید و فروخت کا آغاز 1030 پوائنٹس کی شان دار تیزی کے ساتھ ہوا، جس کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 71 ہزار 772 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر آ گیا۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی پی ایس ایکس میں 997 پوائنٹس کی  تیزی کے ساتھ مارکیٹ کا آغاز ہوا تھا،  جس کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 70 ہزار 862  پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔

بعد ازاں  مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ  جاری رہا اور مجموعی طور پر 1136 پوائنٹس  کے ریکارڈ ساز اضافے کے ساتھ کے ایس ای 100 انڈیکس پہلی مرتبہ ایک لاکھ 71ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی سطح بھی رقم کرگیا تھا۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے رواں سال غیر معمولی رہا ہے، جہاں بینچ مارک کے ایس ای-100 انڈیکس میں تقریباً 40 فیصد اضافہ ہوا، جو خطے کی بیشتر منڈیوں سے کہیں بہتر کارکردگی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

انٹر بینک میں ڈالر سستا، اوپن مارکیٹ میں قدر مستحکم

Express News

کراچی میں چینی کی قیمت میں بڑی کمی ہوگئی

Express News

مائننگ کمپنی اور پی آئی بی ٹی کے مابین معاہدہ طے پاگیا

Express News

سونا مزید مہنگا ہوگیا، قیمت میں آج پھر بڑا اضافہ ریکارڈ

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز تیزی؛ انڈیکس ایک لاکھ 71 ہزار پوائنٹس کی سطح چھوگیا

Express News

مانیٹری پالیسی جاری، شرح سود میں کمی کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو